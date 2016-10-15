СМИ узнали о готовящейся отставке главы Международного паралимпийского комитета

Филип Крейвен, возглавляющий Международный паралимпийский комитет, уходит в отставку. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Согласно появившейся информации, 66-летний Крейвен покинет свой пост в конце текущего года или в начале следующего. О причинах отставки пока ничего не известно.

Филип Крейвен возглавлял МПК последние пятнадцать лет. Сам он уже сорок лет передвигается с помощью инвалидного кресла из-за травмы позвоночника, полученной им в 16 лет при занятиях скалолазанием. Два года назад Крейвен после сочинской Олимпиады был награжден российским орденом Почета.

Ранее на основании доклада WADA МПК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Паралимпиаде-2016 и исключить Паралимпийский комитет России из состава организации.

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