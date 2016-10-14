Российские футболисты сыграют 10 товарищеских матчей в 2017 году

Футбольной сборной России предстоит провести 10 товарищеских матчей в период с марта по ноябрь 2017 года, передаёт ТАСС со ссылкой на министра спорта России и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

«Сегодня внесли изменения в календарь ФИФА. У нас будет в период с 20 по 28 марта две игры, 5-13 июня еще два матча, потом Кубок конфедераций, затем с 28 августа по 5 сентября две встречи, 2-10 октября две игры, 6-14 ноября два матча. То есть в следующем году сборная проведет десять матчей без Кубка конфедераций», – рассказал Мутко.

Напомним, что до конца 2016 года россияне проведут ещё три матча: 10 ноября встретятся со сборной Катара, 15 ноября сыграют с командой Румынии, а в декабре проведут матч против македонцев в рамках сбора – в матче примут участие игроки, не привлечённые к играм за свои клубы в еврокубках.

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