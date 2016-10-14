Воронцов: Самое слабое место Винника – страх проиграть на глазах у своей публики

Чемпион России по К-1 Евгений Воронцов, который 29 октября в Краснодаре в рамках турнира TECH-KREP FC: PRIME-4 проведёт матч-реванш против бывшего обладателя титула Даниила Винника, поделился ожиданиями от поединка.

«Реванш мне предложили сразу после боя, я, не раздумывая, принял его. Даниил хочет реабилитироваться в глазах своих болельщиков, которые также не согласны с исходом прошлого боя. Мне будет приятно еще раз их разочаровать, – сказал Воронцов. – Самое слабое место Даниила - это страх проиграть на глазах своей публики».

Также Воронцов рассказал, что подготовка к бою шла в штатном режиме, но тактика поменялась, и его команда готовит для оппонента сюрприз.

Воронцов за свою профессиональную карьеру кикбоксёра провёл 10 боёв, в которых одержал 6 побед и потерпел 4 поражения. В активе Винника 12 боёв на профессиональном ринге – в них боец одержал 9 побед, потерпел 2 поражения, а один поединок завершился ничьей.

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