Кличко и Джошуа могут встретиться в поединке за титул Фьюри

Стоило скандальному боксеру Тайсону Фьюри, чемпиону мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO, отказаться от всех титулов, как на них появились новые претенденты.

Уже в скором времени один из чемпионских поясов могут оспорить на ринге Владимир Кличко и Энтони Джошуа.

По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, велика вероятность встречи на ринге Джошуа и Кличко-младшего. Известно, что следующий поединок британца должен был состояться только в следующем месяце, однако в связи с событиями вокруг Фьюри планы Джошуа могут быть пересмотрены. Тем не менее о проведении поединок пока еще не было заявлено ни одной из организаций.

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