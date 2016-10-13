Николай Писарев: Сборная слишком рано потеряла мотивацию

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко 13 октября заявил ТАСС о том, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора РФС и должность старшего тренера молодежной сборной России. Журналисты «АН» связались с Николаем Николаевичем и попросили его прокомментировать ситуацию.

- О заявлении главы Российского футбольного союза сейчас говорить не готов, извините. Вам лучше обратиться лично к Виталию Леонтьевичу.

- Ну, тогда поговорим о молодежной сборной России, которая как ни крути, а должна быть основным резервом главной команды страны. В отборочной группе чемпионата Европы – 2017 среди игроков до 21 года, который завершился 11 октября, наша сборная заняла лишь пятое место, опередив только команду Фарерских островов. Более того, только над «островитянами» и были одержаны победы. Такого низкого результата не было никогда. В чем причина такого слабого выступления молодежной команды? Может быть как раз начались отголоски пресловутых девяностых годов прошлого века, когда уже пришли другие наставники и люди не самые крепкие пошли в спорт?

-Этот факт, наверное, тоже имеет значение. Действительно – девяностые годы не могли не отразиться на всем нашем спорте, в том числе и футболе. Но все же главная причина в другом. Доводилось слышать мнение, что это на самое талантливое футбольное поколение. Конечно, бывали периоды, когда появлялись звезды уже в юниорском возрасте. Но самое неприятное - мы слишком рано потеряли шансы на выход в финал чемпионате Европы. Я принял команду, когда уже оставались мизерные шансы на выход из группы. Поэтому у футболистов не было нужной мотивации. К тому же в нашей группе были две очень сильные сборные. Сильные именно для этой возрастной группы.

- Одна из них понятна – Германия. Кто вторая ?

- Немцы всегда традиционно были сильны в любой возрастной категории. Они всегда лидеры, начиная от главной национальной сборной – они, напомню, действующие чемпионы мира, и молодежной команды, которая на Олимпийских играх заняла второе место, уступив в финале только бразильцам, и до команд мальчиков. Мы ожидали сильной игры от немцев. Но в нашей группе была ещё очень сильная сборная Австрии.

- Успехи австрийцев остались в далеком прошлом.

- Нынешняя молодежная сборная Австрии прекрасно сбалансированная команда. Думаю, что немало футболистов сегодняшней команды в самое ближайшее время войдут в состав главной национальной сборной и проявят себя на международной арене. Да и в финальной части первенства континента - 2017, куда австрийцы попали, они обязательно покажут себя с лучшей стороны.

- Получается у нас изначально не было шансов не было на выход из группы?

- В прошлом году мы проиграли Азербайджану, Австрии и Финляндии. Но все эти встречи состоялись в гостях. И приняв после этого команду, я понимал: даже после серии неудачных матчей в 2015 году у нас был шанс войти в финальный турнир. Но фатальное невезенье не позволило это сделать. Ключевой стала игра со сборной Азербайджана, который состоялся 24 марта. Накануне игры пять футболистов основного состава неожиданно заболели. Уверен: не заболей ребята, мы выиграли бы эту встречу и дальше события разворачивались бы совсем по – иному сценарию. После ничьей с Азербайджаном потеряли последние шансы. Игры превратились в разряд товарищеских. Мотивировать футболистов было очень сложно. В последующих встречах нам до успеха не хватало совсем немного, буквально чуть – чуть. Это не оправдание, а скажем так, предварительный, короткий анализ. Но в сложившейся ситуации есть и определенные плюсы.

- Какие?

- Мы сумели проверить много молодых футболистов. Состав частенько меняли, смотрели широкий круг кандидатов. И поняли на что они способны. Как я уже сказал, мы уже давно потеряли турнирную мотивацию. Но ребята все равно постарались проявить свои лучшие качества. Кое - что получилось, что-то — нет. Иной раз нас подводила реализация.

- Из этого состава молодежной команды кто-то может попасть первую сборной страны?

- Ничего нового, пожалуй, не скажу. Шансы есть. Но, наверное, называть конкретные фамилии, после такого результата, некорректно.

- Что нужно сделать молодым футболистам после такой неудачи, чтобы прогрессировать и попасть в главную команду страны?

- Играть в основном в своём клубе и, естественно, демонстрировать игру высокого уровня. Ничего другого пока не придумали.

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