Мэттьюс первым в истории забросил четыре шайбы в дебютном матче в НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэтттьюс стал первым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроком, который забил четыре гола в дебютном матче. При этом Мэттьюс стал лишь третьим новичком, которому удалось забросить в дебютном матче больше двух шайб.

Рекорд 19-летний американец установил в первом матче юбилейного, сотого розыгрыша НХЛ против клуба «Оттава Сенаторз», в котором, однако, команда Мэттьюса уступила со счётом 4:5, пропустив решающую шайбу в овертайме.

Напомним, что Мэттьюс был выбран под первым номером на драфте новичков перед нынешним сезоном.

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