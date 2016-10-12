Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч

В ближайшие пять лет средняя посещаемость игр Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) должна достигнуть 25 тысяч, рассказал студентам МГИМО директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин.

По словам Савина, сегодняшний уровень посещаемости матчей чемпионата России – низкий.

«Основные проблемы - это обеспечение комфорта и безопасности. Мы сейчас занимаемся работой, связанной с ребрендингом лиги. На сегодняшний день порядка 27 млн человек в России интересуются футболом, – передаёт ТАСС слова Савина. – Потенциал аудитории у нас оценивается так, что до 40 млн человек можно вовлечь в футбол. Мы хотим к следующему сезону переформатировать турнир не с точки зрения соревнований, а с точки зрения его бренда, подачи и визуализации».

Средняя посещаемость матчей чемпионата России сезона-2015/16 составила 11 тысяч зрителей. Самый высокий за последние 10 лет уровень посещаемости игр РФПЛ был в сезоне-2011/12 и в сезоне-2012/13 – тогда он достиг 13 тысяч зрителей на матч.

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