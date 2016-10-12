"Шмели" представили свои логотипы для 300-летия Екатеринбурга

Футбольный клуб «Урал» принял участие в конкурсе на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга и представил на суд жюри сразу несколько собственных эскизов.

Основной вклад в создание логотипов внесли воспитанники ДЮСШ «Урал». Ребята выделили в своих рисунках основные объекты Екатеринбурга: Центральный стадион, телебашню, цирк. Практически во всех вариантах присутствует круг, как образ земного шара и мяча. В своих работах они постарались передать идею того, что Екатеринбург живет и всегда будет жить футболом.

Напомним, логотип, который победит в конкурсе, станет символом празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга в 2023 году. Сейчас идет первый этап конкурса, на котором принимаются заявки от всех жителей Екатеринбурга, для этого достаточно отправить свой вариант логотипа в электронном виде вместе с описанием своей идеи. Все подробности на сайте Администрации Екатеринбурга.

Цирк – ключевое здание Екатеринбурга, купол которого является уникальным для России. Важно, что телебашня также является уникальным сооружением, и в комплексе они воспринимаются, как символ Екатеринбурга. На фоне цирка стоит юный футболист, на майке которого написано 300. Цифра 300 имеет двойной смысл - это и возраст города, и в 2023 году «Урал» проведет свой трехсотый матч в премьер-лиге.

Екатеринбург находится на границе двух континентов, в самом сердце Евразии. Екатеринбург – это город, который объединяет в себе большое количество людей, культур. Важно, что футбол тоже объединяет людей. После Чемпионата мира футбол должен стать самым популярным видом спорта в нашем городе. Второй логотип выполнен в виде земного шара, разделенного на две части – земля и футбольный мяч. И зеленый и оранжевый цвета являются цветами Екатеринбурга: первый напоминает о сказах Бажова, легендах о хозяйке медной горы и малахитовой шкатулке, второй – часть современной культуры, начало которому положила группа Чайф песней «Оранжевое настроение», оранжевые цвета предпочитают ФК «Урал», БК «УГМК» и «Уральские пельмени».

Третий логотип представляет из себя изображение основных достопримечательностей Екатеринбурга, важнейшей из которых позиционируется Центральный стадион. В центре изображения – классический футбольный мяч, внизу подпись – 300 лет

В верхней части логотипа изображены силуэты самых значимых городских построек, увидев которые, человек, хоть раз побывавший в Екатеринбурге, сразу понимает, откуда эти здания и что это за город. В средней части логотипа находится надпись «300 лет»., которая написана старым шрифтом, она связывает нас с историей, показывает, что город празднует большой юбилей. В нижней части логотипа находится силуэт главного спортивного сооружение города – Центральный стадион, на котором пройдут матчи Чемпионата Мира по футболу 2018.