Создаваемое вместо Минспорта агентство может возглавить Жуков

Глава ОКР Александр Жуков может возглавить новое агентство, которое объединит в себе функции Минспорта, Росмолодежи и Ростуризма. О планах по поводу создания такого федерального агентства ранее сообщал “Советский спорт” со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Отмечалось, что в результате реформы управления в российском спорте все три ведомства планируется ликвидировать в ближайшее время. Федеральное агентство с прямым подчинением правительству, которое возникнет на месте упраздненных ведомств, объединит в себе все их функции.

Существует большая вероятность, что главой нового ведомства станет Александр Жуков, который, по сути, станет фактическим руководителем российского спорта. При этом нынешний министр спорта Виталий Мутко должен будет перейти на должность вице-премьера.

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