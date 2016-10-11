МОК лишил Белобородову золотой медали из-за допинга

Россиянка Татьяна Белобородова (в девичестве - Лысенко) была лишена золотой медали, которую она получила за метание молота на ОИ-2012. Решение было вынесено МОК после повторной проверки проб на допинг.

Перепроверка результатов проб выявила содержание в крови спортсменки запрещенный препарат туринабол. В связи с этим было вынесено решение лишить Белобородову медали и отстранить от участия в соревнованиях. Длительность наказания будет определять Международная ассоциация легкоатлетических организаций.

Ранее Белобородова уже была отстранена от участия после перепроверки допинг-теста с Чемпионата мира по легкой атлетике, а до этого - дисквалифицирована на два года за стероиды.

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