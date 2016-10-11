Мать Федора Смолова рассказала, почему ее сын расстался с Лопыревой

Ирина Смолова, мать нападающего ФК “Краснодар” Федора Смолова рассказала, почему ее сын расстался с известной моделью Викторией Лопыревой. По ее мнению, Виктория не уделяла достаточно внимания ее сыну.

Как рассказала Ирина Смолова, большую роль в ухудшении отношений сыграло расстояние. У Федора были интенсивные тренировки, частые сборы и игры, но и Виктория вела не менее насыщенную жизнь, будучи известной телеведущей и востребованной фотомоделью. Мать футболиста предполагает, что Федору больше подойдет девушка, которая будет подстраиваться под него.

Ирина также рассказала, что после расставания ее сын подвергся настоящей травле со стороны прессы и болельщиков. Однако сила воли и поддержка семьи помогли ему не сломаться и пережить расставание.

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