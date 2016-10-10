Рашид Нургалиев: Самбо станет олимпийским видом спорта

В ближайшее время Россия сможет добиться включения борьбы самбо в число олимпийских видов спорта, об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев на форуме "Россия - спортивная держава".

Нургалиев является также руководителем рабочей группы по развитию самбо, передает ТАСС. В кулуарах форума , что проходит сейчас во Владимире, Нургалиев в беседе с журналистами сказал, что 100 стран, в которых активно развивается самбо, и поклонники этой борьбы имеют право на включение дисциплины в олимпийскую программу. Нургалиев уверен, что самбо конкуренцию выдержит, но необходимо будет создать мощную базу и инфраструктуру, над чем сейчас и работают в рабочей группе по развитию самбо, которую он возглавляет.

В 2018 году самбо отметит 80-летие создания. По данным Всероссийской федерации самбо, сегодня в России около 500 тыс. человек занимаются этим видом спорта.

В 2003 году решением Госкомспорта России самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.