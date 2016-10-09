Во Франции подсчитали бюджет Олимпиады-2024

На проведение Олимпийских Игр – 2024 претендуют Франция, Венгрия, США и Италия. В Париже подсчитали, что на проведение мероприятия понадобится не менее 6,2 млрд евро, передает 9 октября издание RFI.

Французское СМИ сообщают, что свыше 6 млрд евро является огромной суммой, но ранее парижские власти, проанализировав затраты на организацию предыдущих ОИ, пришли к выводу, что бюджеты Олимпиад всех городов были изначально занижены и впоследствии траты росли, и бюджет порою даже удваивался, передает «Росбалт».

В Париже отмечают, что Олимпиада в Сочи обошлась в рекордную сумму в истории олимпийского движения – в 37 млрд евро и это послужило поводом для увеличения общего бюджета на ОИ.

3 февраля города-кандидаты на проведение ОИ – 2024 должны предоставить сведения о том, в каком состоянии находится строительство олимпийских объектов и как они затем будут использоваться. Место проведения Олимпиады-2024 определится на 130-й сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме.