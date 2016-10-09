Главный тренер мадридского Реала уроженец Франции Зинедин Зидан провел свои выходные в российском Санкт-Петербурге. Сообщается, что поездка известного тренера не была рабочей: это только туризм.

Наставник «Сливочных» прилетал в северную столицу России не для переговоров с Зенитом: у питерского клуба уже есть наставник - Мирча Луческу, передает korrespondent.net . А поскольку 44-летний французский специалист в советах румынского наставника вряд ли нуждается, хотя дела у «Реала» идут неважно, нужно все-таки поверить, что поездка была исключительно туристическая. Зидан приехал с супругой для того, чтобы посмотреть город, пока в чемпионате Испании из-за матчей сборных есть перерыв. Тренер так и написал на своей странице в Instagram.