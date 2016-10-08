Олимпийский саммит предложил изменить антидопинговую систему

На Олимпийском саммите под председательством главы МОК Томаса Баха был вынесен ряд предложений относительно реформирования дискредитированной последними громкими скандалами антидопинговой системы.

В частности, одним из главных предложений была передача права выносить решения по делам, связанным с употреблением допинга, Спортивному арбитражному суду. Предполагается, такая мера исключит возможные махинации со стороны международных спортивных организаций. Кроме того, внесено предложение разделить осуществление тестирование на допинг и введение новых антидопинговых правил, что поможет в будущем избежать конфликта интересов.

Также было предложено переложить ответственность за антидопинговые организации с государства на WADA, поскольку именно оно является главным контролирующим органом.

Предложения сформулированы в форме рекомендаций, однако при учете участия в саммите ключевых спортивных фигур, можно не сомневаться в принятии соответствующих мер.

Читайте также:

Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA

См. все новости дня