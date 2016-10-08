Жуков: спортсменов на допинг будут проверять и наказывать одинаково

За равенство подходов к спортсменам независимо от национальности выступил сегодня перед СМИ президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на Олимпийском саммите, проходившем сегодня в Лозанне.

Как убеждён Жуков, больше не должно быть такого, чтобы спортсмена из одной страны проверяли по нескольку раз, а из других – раз в год и реже. Упор должен быть на качество, а не количество проверок. Причины несправедливости кроются, возможно, в национальном составе Всемирного антидопингового агентства (WADA): 17 американцев, 12 канадцев, 2 китайца и ноль россиян.

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) посвящен борьбе с допингом и предстоящему реформированию WADA. Предполагается, что обновлённая структура получит новые полномочия, однако и более осязаемой станет ответственность её чиновников. Агентство много раз упрекали, в том числе МОК, в превышении полномочий, что отразилось и в ситуации с отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр. Очевидно, в резолюции саммита будет решение, что вопросом дисквалификации спортсменов будет заниматься только Спортивный арбитражный суд.

Среди предложений, прозвучавших на саммите – создать вообще новый отдельный орган, неподчинённый WADA, для тестирования спортсменов на допинг. Кроме того, может быть изменена сама система тестирования, о чём и высказался Жуков.

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