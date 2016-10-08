Владелец “Краснодара” пообещал, что на новом стадионе футбольного клуба, первая игра на котором должна состояться уже завтра, для болельщиков будут продаваться различные закуски и снеки.

В частности, Сергей Галицкий заявил, что на новой арене можно будет купить очищенные семечки подсолнуха. Примечательно, что в каждой стране у болельщиков своя традиционная закуска, которую они покупают на стадионах. К примеру, те же семечки популярны в большинстве стран Восточной Европы, а также в Испании и Словакии. В Испании они больше похоже на тыквенные, поскольку белого цвета и крупнее, а в Словакии составляют конкуренцию другой традиционной закуске - сосискам, которые здесь не менее любимы, чем в Германии.

В Англии болельщики предпочитают мясной пирог, в Португалии - говяжий стейк с особым соусом, в Турции - сэндвич с мясными фрикадельками, щедро посыпанными специями. Больше всех традиционной футбольной закуской удивляют шведы: здесь предпочитают песочные пирожные в глазури с миндалем или джемом.

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