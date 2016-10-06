Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий
6 октября 2016, 20:30 [ «АН-онлайн» ]
Победителем мемориала 8-го чемпиона мира Михаила Таля, что прошел в Москве, стал Российский шахматист Ян Непомнящий. На заключительном этапе турнира Непомнящий набрал максимальное количество очков.
Ян Непомнящий 6 октября сыграл вничью с Борисом Гельфандом (представитель Израиля) и, набрав 6 очков, для конкурентов стал недосягаем, передает ТАСС. Второе место в турнирной таблице занял Аниш Гири (5,5 очков) из Голландии, на третьей строчке уместились Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), у которых по 5 очков.
Результаты остальных матчей 9-го тура:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Владимир Крамник (Россия) - 1:0;
Ли Чао (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0,5:0,5;
Вишванатан Ананд (Индия) - Левон Аронян (Армения) - 0,5:0,5;
Евгений Томашевский (Россия) - Петр Свидлер (Россия) - 0,5:0,5.
Положение игроков по итогам турнира: 1. Непомнящий (6 очков), 2. Гири (5,5), 3-4. Аронян и Ананд (по 5), 5-8. Свидлер, Мамедьяров, Ли Чао и Крамник (по 4,5), 9. Томашевский (3,5), 10. Гельфанд (2).