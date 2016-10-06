Грасу переизбрали на должность президента Международной федерации волейбола

Ари Граса продолжит возглавлять Международную федерацию волейбола (FIVB), сообщает пресс-служба организации.

Решение о переизбрании бразильца на новый восьмилетний президентский срок было принято на конгрессе FIVB в Буэнос-Айресе. Граса был единственным кандидатом на должность, и его назначение поддержали все пять континентальных волейбольных конфедераций.

Бразилец занимает пост президента организации с 2012 года и продолжит свою работу на должности до 2024 года.

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