Седьмое место заняла пресс-команда России на чемпионате мира по велоспорту в шоссейных видах среди журналистов. Бронзовые медали завоевали Татьяна Миненкова (спринт) и Андрей Кондрашов (командная гонка).

Представители медийной отрасли мира состязались в велоспорте 17-й раз. Чемпионат проходил на живописном греческом курорте Святой Николай на Крите (в прошлом году – в Бельгии). Состязались традиционно в городском спринте на 200 метров, командной, индивидуальной и групповой гонках.

Если раньше участвовали только журналисты печатной прессы, то к этому году состав участников стал шире почти в два раза за счёт сотрудников ТВ, радио, интернет-ресурсов, а также пресс-служб. Допустили к гонкам даже крупных блогеров и спортивных комментаторов. Сюрпризом стало участие олимпийского чемпиона 1988 года в командной гонке Яан Шур из Германии.

Конечно, в России велоспорт далеко не так известен и популярен, как в странах Европы, где двухколёсный лёгкий транспорт обычное средство передвижения даже на улицах. Поэтому не оказаться последними – уже успех. Закономерно в тройке лидеров по числу медалей оказались Германия (12 штук), Бельгия (9) и Греция (8). Следующие по списку – Италия, Великобритания, Польша и Россия; по одной медали имеют Нидерланды и Испания.

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