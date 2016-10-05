Игроки «Урала-2» провели День учителя в школе №23

5 октября футболисты команды «Урал-2» Александр Соболев, Михаил Филиппов, Никита Артеменко, Александр Бабушкин, Дмитрий Давлетшин и Артемий Дорожинский во главе с тренерами Александром Шалагиным и Станиславом Стромовым посетили школу №23 в Академическом районе Екатеринбурга.

Футболисты и тренеры устроили для учащихся школы открытый урок физкультуры. Разминку вызвался провести Александр Бабушкин, который продемонстрировал ученикам несколько упражнений на растяжку. После этого тренеры «Урала» провели для ребят эстафету с футбольными мячами, а затем футболисты нашей команды сыграли против воспитанников 23-й школы в футбол.

- Наши ребята всегда с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Я думаю, что и для нас, и для детей это было очень приятно. Все прошло весело, побольше бы таких мероприятий! Думаю, для многих наших ребят было интересно поиграть против учеников, все набрались положительных эмоций, - говорит Александр Шалагин.

- Думаю, кто-то из этих ребят, с которыми мы сейчас играли в футбол, может стать профессиональным футболистом. Видел, что пара-тройка парней хорошо попадают по мячу. Дело в желании: если очень захотят, то смогут связать свою жизнь с футболом. Думаю, такие встречи только добавят ребятам желания заниматься спортом, - отметил Никита Артеменко.