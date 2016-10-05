Стали известны дата и место проведения поединка Лебедев – Гассиев

Российский боксёр-профессионал, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев встретится с обязательным претендентом на титул IBF, своим соотечественником Муратом Гассиевым 3 декабря.

Бой пройдёт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке.

Эта защита чемпионского пояса IBF станет для Лебедева первой – боксёр завоевал титул в конце мая этого года, победив аргентинца Виктора Рамиреса в объединительном бою. При этом титул WBA боксёр будет защищать уже в восьмой раз.

За последние два года 37-летний Лебедев провёл четыре боя, и все они завершились уверенной победой россиянина, три из четырёх – досрочно. Всего в активе Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и два поражения. Последние годы Лебедев тренируется в США под руководством легендарного тренера Фредди Роуча.

Будущему сопернику чемпиона, Мурату Гассиеву, 22 года. Молодой и перспективный боец за свою карьеру одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. Последний свой поединок Гассиев провёл так же, как и Лебедев, в мае этого года и одержал победу над американцем Джорданом Шиммелом нокаутом в первом раунде.

В росте и длине рук Гассиев значительно превосходит Лебедева. При росте в 192 см Гассиве имеет размах рук в 193 см, рост Лебедева – 180 см, а размах рук – 182 м. При этом Лебедев в своей карьере уже неоднократно побеждал более рослых соперников. В то же время Гассиев за свою пятилетнюю профессиональную карьеру ещё ни разу не встречался с боксёрами уровня Лебедева.

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