Шарапова рассказала о планах дисквалифицировать ее на 4 года

Российскую теннисистку Марию Шарапову, попавшуюся на допинге, могли отстранить от соревнований на 4 года. Как рассказала спортсменка, таково было первоначальное требование Международной федерации тенниса.

Напомним, в марте Шарапова призналась в том, что употребляла запрещенное вещество мельдоний. Следом за этим последовали санкции. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку до января 2018-го. Шарапова оспорила это решение в спортивном арбитражном суде, который сократил срок на 9 месяцев. Теннисистка сможет снова выступать с апреля следующего года.

По словам россиянки, отбывая дисквалификацию, она времени зря не теряет и продолжает тренироваться с надеждой в скором времени вернуться в спорт.