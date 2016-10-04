Третья попытка стать чемпионом Мира и «Отважное сердце»

Миасский боксер Денис Шафиков (37 побед, одна ничья и два поражения боях за титул чемпиона Мира), работающий по контракту с «УралБоксПромоушен» челябинца Евгения Вайнштейна, в декабре этого года будет сражаться за позицию обязательного претендента на титул чемпиона Мира IBF с очень сильным боксером из Ганы Ричардом Комей, который имеет в своем внушительном рекорде всего один проигранный бой, и тоже за титул чемпиона Мира. И вполне возможно, что бой между Денисом Шафиковым и Ричардом Комей пройдет в России. Может быть даже в Челябинске. А в случае победы в этом поединке, уже весной будущего года Шафиков получит реальную возможность вновь драться за титул чемпиона Мира. Уже 10 октября Денис Шафиков улетает в США, где будет готовиться к этому ответственному противостоянию









Победитель Денис Чингиз-хан Шафиков

А тем временем очередной вечер бокса из серии турниров «Отважное сердце», привычно уже состоится 27 октября в челябинском ресторане «Маркштадт». Его основу составят четыре весьма интересных боя по профессиональному боксу, бои по любительскому боксу и еще каким либо достаточно жестким контактным видам единоборства. Полюбившийся челябинцам турнир проводит Алексей Васильев, директор промоутерской кампании «УралБоксПромоушен», которая сегодня успешно ведет дела нескольких профессиональных боксеров мирового уровня, и которая проводит достаточно регулярные качественные поединки по профессиональному боксу в Челябинске.

Железобетонный Евченко

Главный бой и украшение вечера, в весовой категории 66,6 килограмма – свободная защита титула чемпиона России, 32-х летним челябинским боксером Алексеем Евченко, экс-чемпионом Европы сразу по двум версиям. Его соперником на этот раз будет именитый 26-и летний боксер из Узбекистана, двукратный чемпион Азии, чемпион Мира по любительскому боксу, участник Олимпийских игр Ухтамон Рахмонов.

Ухтамон Рахмонов, в бою, обычно работает вторым номером, на контратаках. Поэтому он считается очень неудобным соперником. Чрезвычайно гибкий и пластичный. Красиво уходит от большинства атак своих соперников и при этом не прощает им даже малейших ошибок. Демонстрирует при этом, то, что называется у специалистов - «классическим любительским боксом».

У Алексея Евченко накопился богатый боксерский опыт. К тому же он обладает мощными ударами двух рук. Которые, как правило, разрушают любые тактические планы его соперников….

Для нашего земляка Алексея Евченко, сегодня очень важна успешная боксерская активность. Он понимает, что должен правильно и во время проводить успешные поединки только с сильными соперниками, чтобы быть допущенным, до титульного боя за званием Чемпиона Европы. Пока, что его рекорд 12 побед и 10 поражений, по правилам мирового бокса не позволяет провести такой бой. Хотя очень многие, уже сегодня уверены, что Алексей, по своему уровню, вполне готов к подобному испытанию. И вполне мог бы уже сейчас войти в десятку лучших боксеров Мира….









Жестокие удары Алексея Евченко

Все делается красиво

По словам Алексея Васильева: «Мы всегда стараемся показать качественные драматические поединки, чтобы было противостояние равных по силе соперников. Потому, что Ухтамон, это боец, обладающий такими серьезными титулами в любительском боксе, но он имеет пока, еще достаточно скромные достижения в боксе профессиональном всего семь побед и одно поражение. А Алексей Евченко напротив, любительской карьеры в боксе вообще не имеет. При этом в прошлом, он даже добился титула чемпиона Мира по любительскому кикбоксингу. Евченко приехал в Челябинск из деревни, и в миллионном городе сумел «сам себя сделать». Перейдя из кикбоксинга в профессиональный бокс он, к сожалению, не попал в профессиональную команду. Работал без промоутера. Соглашался на любые бои, с любыми соперниками. И в подавляющем большинстве, из тех боев, которые он якобы проиграл, Леша на самом деле их вовсе не проиграл. В равных поединках, может даже с небольшим преимуществом Алексея, победу, в силу тех или иных причин отдавали соперникам….».

При этом пик карьеры Евченко был пять лет назад, когда он совершенно неожиданно для многих, и прежде всего для своих сильных соперников, убедительно завоевал сразу два титула чемпиона Европы, по разным версиям. Сначала в Сербии нокаутировал своего соперника, а потом в Эстонии, тоже сильным ударом отправил в нокаут еще одного своего оппонента. Причем в обоих случаях проигравшие боксеры, по мнению экспертов безоговорочно считались фаворитами. И это были сенсации в мире профессионального бокса…. Правда, потом случился застой, по не зависящим от Алексея Евченко причинам. За три года он провел всего три боя…. В течение еще трех лет вообще не боксировал.









Перчаткин труд

Но опять же, совершенно неожиданно для всех, вернувшись в профессиональный бокс, Алексей Евченко попал в поле зрения Евгения Вайнштейна и Алексея Васильева, и был в поединках настолько убедителен, что тут же было принято решение взять его под опеку «УралБоксПромоушен». И именно с этого момента, началось второе восхождение на Олимп профессионального бокса челябинского Роки. Бальбоа. Он уже провел целый ряд ярких и запоминающихся поединков с достаточно сложными, сильнейшими соперниками…. Алексея Евченко, тренирует замечательный тренер Сергей Новиков, первый тренер Сергея Ковалева. Сегодня Алексея по жизни ведет команда профессиональных менеджеров и промоутеров. Но, конечно же, главное в его очередном феноменальном успехе, это несомненный боксерский талант, просто железобетонного челябинского парня.

Необычайно интересным на этом турнире будет, конечно же, и бой экс чемпиона мира по молодежи IBF Сослана Тедеева. Сослан неожиданно свой последний бой проиграл, явно недооценив своего грозного соперника. И сейчас он, несомненно, будет изо всех сил стремиться реабилитироваться. До этого досадного поражения на счету бьющего маленького осетина было 12 побед, из которых 11 он добился нокаутом.

Хороший бой должен провести дебютант на профессиональном ринге и челябинец Давид Захарян - мастер спорта по боксу и по рукопашному бою.

Настроен на победу и Георгий Попов, молодой перспективный боксер, двукратный победитель первенства России и Европы, которого, так же как и Сослана Тедеева тренирует очень известный российский тренер Виталий Сланов.

Одним словом подбор профессиональных боксеров для очередного турнира «Отважное сердце» не позволяет даже сомневаться в том, что это зрелище будет просто завораживающим….