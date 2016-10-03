«Зенит» сегодня сильнее

2 октября прошел 9 тур Российской Премьер лиги. Убедительная победа в матче «Зенит»- «Спартак» со счетом 4:2 поставил промежуточную точку: «Зенит», судя по старту чемпионата, — главный фаворит.

Настроение, состояние, календарь — многое за них. Появился новый лидер Жулиано, готовый тащить команду за собой. За 9 игр забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.

«Зенит» - единственный фаворит, готовый рисковать результатом ради красоты. Судите сами за 9 туров: 22 мяча забито, 8 пропущено, поражений нет и делит со «Спартаком» 1 и 2 место, имея по 19 очков.

Питерцы круче конкурентов, веселее и легче двигаются. Перед нами самый интересная команда старта сезона, поскольку перестроилась заметнее и не размениваются на сиюминутное, думают о будущем клуба.

Новый тренер Мирча Луческу хочет видеть яркий футбол. «Зенит» украшает чемпионат России. Но самые крутые, не обязательно первые.

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