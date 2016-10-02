Российские фигуристы на турнире в Братиславе заняли весь пъедестал

На турнире спортивных пар в Братиславе весь пьедестал почета заняли российские фигуристы. Золотую медаль завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы получили за две программы 197,80 балла.

«Серебро» завоевала пара Юко Кавагути и Александр Смирнов с результатом 185,42 балла. На третьем месте - Наталья Забияко и Александр Энберт (181,38 балла).

В своих программах Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев также одержали победу, набрав 178,84 балла и опередив американскую пару Мэдисона Чока и Эван Бейтс (170,92), - они стали вторыми.

«Бронзу» получила пара из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (результат - 165,64).

На своей страничке в соцсети фигурист Дмитрий Соловьев написал, что без ошибок, конечно, не обошлось, но результатом он доволен.