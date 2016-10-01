Опубликована видеозапись последнего поединка шотландского боксера Майка Тоуэлла за титул чемпиона Великобритании. Ролик размещен на видеохостинге YouTube. Бой, после которого Майк скончался, прошел с Дэйлом Эвансом из Уэльса 29 сентября в Глазго.

Майк Тоуэлл был нокаутирован в пятом раунде. Спортсмена унесли с ринга на носилках. В госпитале боксера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но в ночь на 1 октября Тоуэлл, которому было 25 лет, умер от полученных на ринге травм.

Майк Тоуэлл в профессиональном боксе провел 12 поединков, в 11 он становился победителем, один закончил вничью.

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