WADA озвучило список запрещенных веществ на 2017 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем сайте опубликовало список запрещенных препаратов на 2017 год. Мельдоний в этот список включен.

Ранее 21 сентября перечень запрещенных веществ был одобрен на исполкоме WADA в Лозанне и вступит в силу с 1 января 2017 будущего года.

Президент WADA Крейг Риди заявил, что для заинтересованных сторон дано три месяца на ознакомление со списком. Как подчеркнул Риди, требование действительно для всех, кто подписал кодекс агентства. Спортсмены всего мира должны следовать этим стандартам, - сообщает Лента.ру.

Спортсмены, имеющие законное медицинское обоснование для использования запрещенного препарата, могут согласовать это с WADA.

Мельдоний был включен в список запрещенных и на 2016 год. В марте Мария Шарапова призналась в применения этого препарата.

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