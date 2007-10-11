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Кому это надо?

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Кому это надо?

 Мы продолжаем публикацию фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия». Их можно обсудить на сайте автора www.kleron.ru.

 ЭГОИЗМ – это прежде всего забота о сохранении своего Я. А что еще отличает тебя от миллионов других? Сетчатка глаз, отпечатки пальцев… Что же,  эти особенности помогут отловить тебя, если проявишь преступную индивидуальность. Но и иную лучше не проявлять или рискуешь прослыть чудаком, не от мира сего. Так что не выпендривайся и стремись сравняться с якобы эталонными духовностью и материальностью. Обретай общепринятый смысл: карьера, деньги, дети, родина. И освой направляющее слово НАДО. Но потом не жалуйся, что все как-то не так…

 Основное противостояние общества (от семьи до государст­ва) и индивида вовсе не в желании лишить его полной свободы самовыражения. Ну не дадут украсть или погорланить на улице – не беда! Гораздо сложнее пережить прессинг тем, что НАДО делать.

 НАДО – это крючок, который незаметно и почти не больно цепляет, – некая обезличенная форма, практически безусловная, божественная. Почему именно так, а не иначе? Надо! Так НАДО!

 Но долой мистику, и однажды просто задайся вопросом – кому это надо? И какое тебе дело до чужих нужд, разве для этого на свет родился? Не спеши обвинять меня в эгоцентризме. Подумай, если все делается как НАДО, почему так посредственна жизнь снаружи? Не потому ли, что каждому нужно свое и результирующий компромисс мало кому мил? И почему столько проблем, стрессов и неврозов внутри? Эти деструктивные проявления психики признаются в порядке вещей, но ведь это абсурд! Каким образом разумный и свободный человек доводит себя до столь плачевного состояния? А очень просто – делая чужое, живя не своей жизнью. Поднимая штангу, хотя скрипач.

 Тебя убедили, что НАДО так-то и так, и потирают руки, получая дивиденды от твоего добровольного рабства. Вроде бы без прямого приказа, без насилия, а отказаться сложно… Помнишь, как авторитетно объявляли в школе, что НАДО на демонстрацию или металлолом собирать? Или ты особенный? Или коллектив игнорируешь?

 Западное индивидуалистическое общество, кстати, тоже  не избежало этих проблем, и лишь теперь, ни шагу не делая без личного психотерапевта, начало расслабляться. Отказавшись от стереотипных материальных, семейных, религиозных ценностей и от обязательного НАДО.

 Подумай над утверждением: если тебе что-то действительно надо, ты хочешь это сделать. Прекрасная проверка – если не хочешь, значит, не надо. Наверное, это не касается здоровья, но в остальном…  И логика: поскольку мне НАДО дать детям образование за границей (купить новую машину), мне НАДО надрываться на трех работах – лишь на первый взгляд безукоризненна. Червоточина в основной предпосылке – так принято, так считается (опять обезличено!), но так ли ТЕБЕ это НАДО?

 Что же, многим проще считать себя жертвой обстоятельств и нести свой крест, гордо говоря НАДО.

 Никто не имеет волшебной палочки, чтобы делать все,  что пожелает. Но минимизировать собственные действия, несущие негатив, – огромный шаг по пути психогигиены. Звонит телефон. Но я не перестаю пить кофе. Опять кому-то что-то от меня НАДО… НАДОело!!!

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