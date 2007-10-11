Меч цен не страшен рекламному щиту

На днях московские власти заявили, что стоимость аренды городских объектов наружной рекламы и информации повысится примерно на 50%. Но пока правительство узаконить новые расценки специальным постановлением не спешит – ждут реакцию на этот «пробный шар» основных участников рынка.

СВОИХ рекламных площадей они по закону не имеют. Зато сдают рекламным компаниям небольшие отрезки земли для монтажа их щитов и других конструкций, на которых размещается реклама. На сегодняшний день базовая арендная ставка в соответствии с постановлением правительст­ва №908 составляет 14 080 руб. за 1 кв. метр. Но это лишь стартовая цена. Существуют еще надбавочные коэффициенты. Их размер зависит от места расположения рекламы. Например, «скромная» перетяжка на Твер­ской улице может вылиться рекламодателю в дополнительные 150–200 тыс. рублей.

«По нашим данным, доходы тех, кто размещает рекламу, постоянно увеличиваются, – заявляет председатель Комитета рекламы, информации и оформления г. Москвы Владимир Макаров. – Логично, чтобы и бюджет получил от этих денег свою долю».

Последний раз базовая ставка увеличивалась полтора года назад. С этого момента рынок успел существенно вырасти. По данным господина Макарова, примерно на 29–30%. Представители Комитета по рекламе, конечно, имеют в виду количество средств, которое обращается на рынке «наружки». На самом же деле, вопреки многочисленным заявлениям столичных властей, растет и количест­во рекламных щитов и перетяжек. Тенденцию роста не изменили даже два специальных февральских постановления правительства Моск­вы, призванных «ужесточить правила размещения рекламных конст­рукций в столице».

Кроме того, в правительстве есть специальная межведомст­венная комиссия, которая решает, кому предоставить скидки на размещение рекламы в городе, а кому отказать. Никаких тендеров не проводится. Интересно, какие критерии положены в основу работы этой комиссии?

«Мы надеемся на то, что увеличение ставок и коэффициентов заставит рекламодателей направить свои вложения в другие сегменты рынка», – утверждает депутат Мосгордумы Иван Новицкий. Однако даже в правительстве Москвы «не под запись» говорят, что рекламодателей повышением цен не напугаешь. Крупным игрокам эти надбавки – как слону дробина. Мелкий рекламодатель, возможно, уйдет в Интернет. Но доля таких участников рынка незначительна, освободившиеся щиты мгновенно перекупят другие компании.

После повышения цен столичные власти уст­роят «вырубку» щитов в центре города, чтобы показать: их политика работает. Подтверждением тому служит распоряжение правительства Москвы о «Создании межведомственной комиссии по вопросам демонтажа объектов наружной рекламы…» При этом больше рекламных конструкций станет от Садового до Третьего кольца и дальше к МКАДу. Такой расклад опять-таки ударит по малому бизнесу, который раньше рекламировался за пределами центра. Теперь его вытеснят компании-монст­ры.

Валерий БУЛДАКОВ

Аргумент потерянных миллиардов

КОЛИЧЕСТВО денег от размещения рекламы в городской казне постоянно увеличивается даже без повышений цен за аренду площадей. Судите сами: по плану в 2007 г. наружная реклама принесет городу почти 2 млрд. руб. прибыли. А в 2008 г. – уже 2,3 млрд. рублей! Эти расчеты проведены без учета новых расценок. Откуда «лишние» 0,3 миллиарда? Уж не от замаскированного ли увеличения количества рекламных щитов?