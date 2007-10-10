ОСАГО сбил «священную корову»

В НИЖНЮЮ палату проект внесло правительство РФ, и на заседании его представил зам­министра финансов Сергей Шаталов.

Закон обещает закрепить обязательство платы по договору за компанией – продавцом полиса ОСАГО, а не за той, где застрахован виновник аварии. Кроме того, участники мелких ДТП смогут разобраться друг с другом без автоинспектора, если решение проблемы укладывается в 25 тыс. рублей. Закон также увеличивает предельную сумму страховых выплат пострадавшим в автоаварии – до 160 тыс. руб. на каждого человека. Напомним, что ныне действующая норма предусматривает те же 160 тыс., но лишь одному участнику дорожного происшествия и – максимум в 240 тыс. руб. независимо от общего числа потерпевших. Этот лимит предполагается устранить. Если же в аварии пострадает чье-либо имущество, его владельцу выплатят до 120 тыс. рублей. Наконец правительство предлагает заменить обязанность страховщика назначать независимую экспертизу правом определять ее необходимость по согласованию с потерпевшим.

Одобренное коллегами правительственное предложение с воодушевлением воспринял вице-спикер Думы Олег Морозов (ЕР). По его мнению, предлагаемые поправки «решают те проб­лемы, о которых чаще всего говорили автомобилисты».

– Обобщив четырехлетнюю практику применения закона об ОСАГО, оно (правительство. – Ред.) вносит в него необходимые изменения, – утверждает депутат. – Мы приходим к пониманию, что закон – вовсе не «священная корова». Публичное признание упущений и их оперативное устранение – и есть цивилизованное законотворчество.