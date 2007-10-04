В Англии запретили лампочки

Великобритания к 2011 г. полностью откажется от использования ламп накаливания, запретив их продажи в магазинах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ту­ман­ного Альбиона подсчитало, что замена ламп накаливания на энерго­сберегающий аналог сэкономит в масштабах страны электроэнергии столько, сколько производит за год крупнейшая британская АЭС «Сайзвелл». А каждый британец с одной лампы ежегодно будет платить за свет на 100 фунтов стерлингов меньше.

Чем же будет освещаться Британия? Самые экономичные лампы – люминесцентные. Они потребляют в 5 раз меньше энергии и служат в 8 раз дольше. Также в продаже скоро появятся «революционные» лампы на светодиодах.

