КОРОЛЕВ БЫЛ ПРОТИВ ЗАПУСКА ПЕРВОГО СПУТНИКА

СЕГОДНЯ весь мир отмечает 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. В это трудно поверить, но 60 лет назад именно Сергей Павлович Королев, уже будучи одним из руководителей ракетной отрасли, высказался категорически против идеи своего друга и соратника Михаила Клавдиевича Тихонравова. Идеи запустить в космос первый спутник.

Во время международной конференции по изучению стратосферы в Ленинграде Михаил Тихонравов «завербовал» своего друга, талантливого конструктора летательных аппаратов Сергея Королева на ракетное дело. Во вновь созданном РНИИ – Ракетном научно-исследовательском институте – этот тандем ученых-практиков построил и провел успешный пуск первой в мире ракеты на жидком топливе. Перспективы открывались невиданные. Но… Тяжкие годы репрессий перечеркнули все.

После войны и реабилитации Королеву поручили создание отечественных боевых ракет. Он полностью отдался новому делу. Тихонравов же, работая в одном из военных НИИ, никогда не забывал про свою давнюю мечту – космос. И вот в 1947 г. на сессии Академии артиллерийских наук – была в то время такая – он выступил с докладом и предложением запустить искусственный спутник Земли. Академики выслушали коллегу, мягко говоря, прохладно. А приглашенный в качестве эксперта Королев высказался резко отрицательно.

Скорее всего, он считал, что создание ракетного щита страны – задача первоочередная, и не надо распылять мизерные средства и ресурсы на полуфантастические проекты.

Но в середине 50-х в прессе США началась шумиха – американцы готовы запустить на орбиту искусственный спутник размером с апельсин. И название ему придумали – «Авангард». А наш спутник, уже практически готовый, весил без малого центнер.

Тихонравову удалось доказать, что с помощью построенной в КБ Королева ракеты мы можем выйти в космос. Определяющей стала подпись министра – маршала Жукова. Было принято решение ЦК и правительства – запускать. К тому времени Эс-Пэ – так за глаза звали на «фирме» Сергея Пав­ловича – безоговорочно влюбился в Пэ-Эс – первый спутник. Он, кстати, придумал и название, и форму ИСЗ – шар.