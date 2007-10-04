Служба у ночного горшка непопулярна

Когда три года назад был принят Закон об альтернативной гражданской службе (АГС), в Министерстве обороны ожидали, что им воспользуются не менее 10 тыс. призывников. Однако желающих оказалось куда меньше. В 2004 году альтернативщиков было 1800, в 2005 году – 854, а в прошлом – всего 319.

ИЗ НАПРАВЛЕННЫХ на альтернативную гражданскую службу около 80% призывников воспользовались этим правом по религиозным убеждениям, а каждый 20‑й – в связи с принадлежностью к коренным малочисленным народам. Непопулярность службы без оружия объясняется тем, что многие призывники рассматривали «альтернативку» как законный способ «откосить» от армии. И каково же было их разочарование, когда выяснилось, что, попав на АГС, придется на 3 года и 6 мес. переезжать в другую местность, жить в общежитии, выносить ночные горшки за больными или «пахать» на стройке.

Уклониться от АГС оказалось тоже невыгодно. По данным Главной военной прокуратуры, с 2004 г. более 100 парней были за это осуждены и приговорены к исправительным работам и штрафам до 80 тыс. рублей. Но главное, после того как судимость будет погашена, их ждет новый призыв в армию.

Но не все так мрачно. Как пояснил замруководителя Роструда Юрий Герций, с 1 января 2008 г. срок АГС сокращается. Для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 г., он составит 42 месяца, а для направленных с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно – 31,5 месяца. Молодые люди с высшим образованием будут выполнять обязанности альтернативной гражданской службы в течение 21 месяца.

Есть и еще один фактор, который может повысить популярность «альтернативки» среди молодежи. В Госдуме приняты в первом чтении поправки в закон об АГС, согласно которым призывники получат право проходить службу по месту жительства. Но если в 2004 г. возможность предоставить альтернативщикам жилье была у 70% работодателей, то сейчас – только у 9%. Но какая же служба без крыши над головой?