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Золотая блондинка с золотым голосом

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Золотая блондинка с золотым голосом
Алла Довлатова, Фото Г. УСОЕВА

 Я не всегда узнаю актрису или популярную персону без грима. А вот Аллу Довлатову, ведущую утреннего шоу «Подсолнухи» на «Русском радио» и программы «Космополитен. Видеоверсия» на ТНТ, узнала сразу. Эффектная блондинка, ухоженная и элегантная. Актриса рассказала «АН» о стильных россиянках и непростой дружбе между актерами.

 – ВЫ ИГРАЕТЕ в антрепризе «Развод по-московски». Чем со­временная антреприза, по вашему мнению, может быть интересна зрителю?

 – Когда у нас в стране начался проблематичный этап, то для того, чтобы вернуть людей в театр, понадобился легкий, беспроблемный жанр антре­призы. Он сразу стал любимым публикой. Меня приглашал к себе в театр Армен Борисович Джигарханян, которого я безмерно уважаю как мастера, художественного руководителя, величайшего артиста. Очень хотела бы у него играть. Но мой бешеный ритм жизни не позволяет мне прописаться в театральной труппе. А театр люблю безумно, поэтому антрепризы – это спасение, возможность выходить на сцену и играть в спектаклях.

 – Ваш проект «Довлатова и джентльмены» интересен тем, что в качестве соведущего выступают наши звезды. С кем из них было интересно общаться вам самой, а кто вызвал симпатию у слушателей?

 – У слушателей вызвал огромную симпатию Сергей Зверев. Он был настолько обаятелен, необычен, искренен, что к нам поступали многочисленные звонки с просьбами пригласить Сережу еще раз. Меня саму восхитили Филипп Киркоров и Валерий Меладзе. Поразило, насколько они оказались профессиональными ведущими.

 – Вас называют самым узнаваемым голосом «Русского радио». Насколько легко или тяжело женщине быть ведущей на радио?

 – Для меня отсутствует понятие «женщина и мужчина в профессии». А насколько женщине тяжелей укладывать шпалы или быть журналистом? Это риторические вопросы. Например, я думаю, что вожу машину лучше многих мужчин. А Екатерина Андреева лучше мужчин читает новости. Алла Борисовна Пугачева – кто из мужчин в шоу-бизнесе может с ней сравниться? Женщина рожает детей и делает паузу в карьере. Но в моем случае рождение первого ребенка вызвало паузу в две недели, а второго – в три недели. Просто обычный отпуск. Что касается актерской профессии, то многие режиссеры говорят о том, что женщина в ней более органична. Потому что у нее физиологически главенствуют эмоции и чувства, что важно для актера. Но давайте не будем забывать и про мужчин. Я не за патриархат и не за матриархат – в профессии все должны быть равны.

 – Вы ведете программу «Космополитен. Видеоверсия». Как вы думаете, насколько россиянкам удается соответствовать или не соответствовать мировым требованиям моды? Что отличает наших женщин от жительниц, скажем, США или Европы в плане стиля?

 – Интересно, что сами иностранцы восхищаются российскими женщинами и считают, что мы ничем не отличаемся от европейских женщин – одеваемся стильно, следим за модой. Я бы добавила, что наши женщины выглядят лучше, чем иностранки, – например, они всегда ходят с ухоженной головой. Редко встретишь молодую женщину с грязными неряшливыми волосами. Иностранки не следят так за кожей, как наши соотечественницы. Мне кажется, что россиянки покупают косметики гораздо больше и в салоны красоты ходят гораздо чаще. И это не тенденция последних лет – так было всегда. Именно поэтому наши женщины считались самыми красивыми. Да, мы красивы от природы – у нас намешаны и славянские типы, и восточные. Но дело даже не в природных данных, а в том, что наши женщины очень ухожены.

 – Вас называют одной из самых стильных женщин нашего шоу-бизнеса. Кто, если не секрет, участвует в создании вашего имиджа?

 – У меня есть подруга, удивительный человек и специалист высокой категории в мире моды, Наташа Трушкина, которая представляет в России две марки – «Бэтти Блю» и «Селин би». Ее вещи я уже два года с себя не снимаю. Нравится стиль, и это приемлемо по деньгам. Стилистов я периодически меняю, но если предстоит что-то особенное, иду к проверенным мастерам. Например, Сережа Зверев – специалист в своей области, к нему всегда можно обратиться, когда надо выглядеть особенно хорошо.

 А если вернуться к вопросу одежды – наверное, здесь важно привитое с детства чувство стиля. Когда я была маленькая, мама меня учила – какие колготки можно надевать к этим платьицам, а какие – нельзя. И общая картина стиля складывалась по мелочам. Я тоже стараюсь учить свою восьмилетнюю дочку одеваться. Конечно, есть профессионалы, которые помогут. Но если для тебя самой приемлемо надеть желтое платье и фиолетовые колготки или клеточку с горошком – в общем, китч, – то даже дорогие вещи будут выглядеть на тебе, как на корове седло. Вообще, мне очень нравится итальянская мода – не кричащая, стильная, свободная, с элементами экстравагантности.

 

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