Первый: Война за любовь

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Таня ГЕЙНС ]

В ВОСКРЕСЕНЬЕ Пер­вый канал представляет историю самого популярного революционера ХХ в. - Эрне­сто Гевары, более известного как команданте Че. Не всем поклонникам этого романтичного героя и борца с империализмом это понравится, но многие его биографы сходятся во мнении, что на путь революционера он встал из-за… несчастной любви. Его первая любовь к девушке из высшего аргентинского общества не была взаимной и породила в нем ненависть к аристократии, хотя сам аргентинец Эрнесто Гевара был отпрыском буржуазной семьи. Он должен был стать просто хорошим врачом, но выбрал путь воина революции. За это его любили женщины и ненавидели многие мужчины. Судьба свела его еще с одним искателем приключений и борцом с империализмом - Фиделем Кастро, с которым они отправились на Кубу делать революцию. А когда цель была достигнута, Гевара тайно покинул Кубу, оставив там две семьи и пост министра экономики. Че отправился в Боливию, где, по его мнению, народ нуждался в защите и помощи. Но в Боливии удача покинула его. Он попал в плен и был убит… В фильме, посвященном его красивой и трагической жизни, историю легендарного Че рассказывают его воспитатели, соратники и убийцы.