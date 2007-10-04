Собеседник камней

УРОЖЕНЕЦ Красноярска, он приехал в Москву в 1877 г. и сразу поселился в этом доме. Художник был на седьмом небе от счастья. Он писал: «Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, - я сразу стал на свой путь».

И далее развивал свою мысль: «Я как в Москву приехал - прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись… Решил «Стрельцов» писать. Задумал я их еще, когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидал. Памятники, площади - они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей смотрел, расспрашивал их: «Вы видели, вы слышали - вы свидетели»… Стены я допрашивал, а не книги».

«Стрельцы», более известные, как «Утро стрелецкой казни», были написаны в 1881 г. и выставлены на Девятой передвижнической выставке. Репин писал Третьякову об этой работе: «Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. У всех написано на лицах, что она - наша гордость на этой выставке. Могучая картина!»

И Павел Третьяков недолго думая выкупает «Стрельцов» прямо с выставки - за восемь тысяч рублей. С этого момента Суриков впервые в жизни приобретает материальную независимость.

Дом на Кропоткинской улице - именно так именовалась Пречистенка с 1921 по 1991 год - снесли в 1972 году. На этом месте собирались поставить памятник великому художнику, но почему-то передумали. Или же просто позабыли. Так или иначе в ноябре 1976 г. здесь был открыт другой памятник - Энгельсу работы скульптора И.И. Козловского. Церемония открытия была приурочена к 59-летию революции.

По преданию, во время установки памятника механизм автокрана замерз, и статуя, накрытая белой простыней, несколько дней провисела в воздухе. В связи с этим москвичи дали ей кличку Призрак коммунизма. Вскоре после открытия памятнику дали другую кличку - Дворник.

А сегодня памятник никто вообще не замечает. Да, возле него часто назначают встречи, у подножия Энгельса подчас разыгрываются целые драмы, но участникам их абсолютно все равно, кто именно стоит на постаменте. У них своя, более интересная, жизнь.