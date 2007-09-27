У стратегических ракет – «бомжи в погонах»

В ТАКОЕ трудно поверить, но почти 10 тыс. человек, владеющих ядерным мечом и способных уничтожить все живое на Земле десятки и сотни раз, являются, по сути, «бомжами в погонах». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, особенно остро в жилой площади для постоянного проживания нуждаются 4750 человек. Больше всего бездомных ракетчиков в городе Одинцово-10, в Новосибирском, Йошкар-Олин­ском, Иркутском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.), а также в воинских частях и учреждениях РВСН, дислоцированных в Москве.

По данным службы информации и общественных связей РВСН, в 2007 г. для обеспечения жилой площадью военнослужащих планируется получить 1797 квартир.