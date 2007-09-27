У стратегических ракет – «бомжи в погонах»
№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
В ТАКОЕ трудно поверить, но почти 10 тыс. человек, владеющих ядерным мечом и способных уничтожить все живое на Земле десятки и сотни раз, являются, по сути, «бомжами в погонах». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, особенно остро в жилой площади для постоянного проживания нуждаются 4750 человек. Больше всего бездомных ракетчиков в городе
По данным службы информации и общественных связей РВСН, в 2007 г. для обеспечения жилой площадью военнослужащих планируется получить 1797 квартир.
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