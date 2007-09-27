Зарядки для мобильников станут универсальными
№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Им станет порт Micro USB. Это миниатюрное решение позволит сделать телефоны еще легче и тоньше. Чтобы договориться о таком удобном для покупателей решении, производителям телефонов понадобилось более 10 лет.
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