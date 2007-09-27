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Разум против любви

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Разум против любви
 Мы продолжаем публикацию фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия».

 ПЕРВЫЙ пинок по человеческому тщеславию нанес Коперник, поставив Землю не в центр Вселенной. Следом  ударил Дарвин с его эволюцией. Но окончательный нокаут оказался за Фрейдом. Он показал, что наше сознание нередко пасует перед инстинктами, неосознанными мотивациями. Пасует оно, и когда знает, что курить вредно или любовь разрушительна, а заставить тебя бросить курить/любить не может. Выбирать душой - красиво звучит. Увы  - выбираешь не ты!

 Любовь, как и иные чувства (гнев, гордость), спекулятивно принято делить на высокую и низкую. К деньгам - плохо, к Родине - хорошо. К Богу - уже смотря к какому. К женщине - да, но если это любовь другого к твоей женщине - уже нет… Но неизвестно, какая любовь кровопролитнее - к деньгам или к вере… От чего больше личных и вселен­ских бед - от любви или от лени со скукой. Хотя именно скука во многом провоцирует нас на любовь. Когда ничто не радует и хочется другого, что можно изменить? Страну, возраст, пол, достаток? А вот влюбиться несложно. И скука уходит…

 С формальной точки зрения любая любовь есть высокая потребность и зависимость. Наркотическая и неконтролируемая. Пьяные совершают много глупостей, но и влюбленные не меньше. И хотя последние принято оправдывать, похмелье ничуть не слабее. И тот же алкоголь  - нередко спасение от любовных переживаний и страданий. Уверяю, что любовь счаст­ливой не бывает. Ибо даже в моменты полной адекватности с объектом любви ей сопутствует страх его утраты. Или утраты его взаимности. А где существует беспокойство, тревога - нет места счастью. А когда объект любви уходит, перестает позитивно реагировать? Уже несчастье.

Отдавая часть души объекту любви, словно приглашаешь милого гостя. И вначале просишь не уходить, задабриваешь. А когда он начинает скандалить и игнорировать, любовь не позволяет его выгнать. Словно через жертвы требует доказательств того, что это именно любовь, а не просто приятное увлечение, игра.

 Сильная зависимость от неконтролируемых факторов легко переводит любовь к ненависти  - один шаг. При этом объект ненависти обычно не виноват  - он просто не готов исполнять требования твоей любви. Которая лишь в книжках бескорыстна, а в жизни обычно требует отдачи. Любишь славу - ждешь аплодисменты, любишь день­ги  - рост счета в банке. Так относятся и родители к детям, и влюбленные друг к другу. С изрядной претензией на ответное сильное чувство.

 Так может перестать мистифицировать, возвышать, уверять, что любовь - это дар и бог. Что дает крылья… Но обычно в нее кидаются, как в омут. И хотя разум пытается тормозить, его не слушают. Ибо кажется, что удовольствия и легкость - мелко и пошло. Как пошлы комедия и клоунада. Что срочно надо туда, где творятся драмы и трагедии. Где царит любовь, беспредельная и беспощадная.

 Отказ от любви возвращает нас в детство, когда реагируешь на реальные ощущения, а не на факт родства - это отец и мать, а это - чужие. Это твоя родина, а это чужбина. Кто делает хорошо, тот и свой. Где приятно - там и родина. Тоска по детству - это тоска по беззаботности, когда еще не выбрал объекты любви и не озаботился ими. Еще не набрался взрослой дури - любви вопреки. Да, но ведь любовь за что-то - уже вроде и не любовь, а сделка?! Пусть так. Сделка всегда честнее и продуктивнее. Ибо это плод разума. Яблоко Ньютона, а не яблоко Евы.

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