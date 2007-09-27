//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Зачем детям «Бибигон»?

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «Аргументы неделi»: У «Ералаша» очень хорошие рейтинги. Программа находится, как правило, в десятке лучших передач недели. А как обстоят дела у новых детских проектов -  каналов вроде «Бибигона», и для чего вообще нужны детские каналы?

 СОЗДАТЕЛЬ «Ералаша» Борис Грачевский: Мы очень сильно запустили наше подрастающее поколение. Перестройка зачеркнула в их головах вообще все: что мы живем в замечательной, здоровенной стране, которой надо гордиться, что мы должны любить свою страну… У нас абсолютно манкуртые, не помнящие родст­ва дети. Ни черта уже у них нет, никакого прошлого. Есть только Бивис и Батхед, которые меня очень раздражают. И Дональды и Микки-Маусы тоже. Наша замечательная Дума доигралась, запретив рекламу внутри детских передач. Дети как смотрели рекламу, так и смотрят по другим каналам. А детских передач не было до последнего времени. Хочется надеяться, что новые детские каналы будут современными и свежими. И еще: мне немного обидно, что, когда решают проблемы детского телевидения, не приглашают меня вообще, хотя бы как советника.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Экономист С. Алексашенко вывел формулу для сравнения экономических позиций России и Китая. Он привёл простой алгоритм: нужно любые экономические показатели Китая делить на 10, т.к. население России в 10 раз меньше Китая

//В мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

Стало известно, что Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира. Основными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями с 2014 по 2018 год стали США и Россия

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Коррупционный скандал вокруг мэра Риги «набирает обороты»

Коррупционный скандал вокруг мэра Риги «набирает обороты»

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что в их распоряжении находятся результаты аудита, которые были проведены в муниципальной компании «Ригас Сатиксме». БПБК пока не раскрывает подробности аудита, чтобы не помешать изучению информации

//В мире

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

В эвакуированном из Донецка в Мариуполь ДонГУУ рассказали, как Киев может взять верх в противостоянии с ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Николай Чаплик, доцент одной из кафедр учебного заведения.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Синекура для Шаталова

Синекура для Шаталова

7 марта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала официальное сообщение о том, что совет директоров компании, который не менялся с 2017 года, пополнят сразу несколько новых человек. Одним из кандидатов выдвинут Сергей ШАТАЛОВ, много лет курировавший налоговую политику в Минфине

//В мире

СМИ: пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Африке самолет

СМИ: пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Африке самолет

Пассажир чудом остался жив, опоздав на самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, который накануне разбился в Эфиопии. Мужчина пришел на посадку на две минуты позже, вследствие чего его не пустили на борт.

//Общество

Никита Белых несёт культуру зекам

Никита Белых несёт культуру зекам

Экс-глава Кировской области Никита Белых, которого за взятку в особо крупном размере приговорили к 8 годам колонии, в ИК-5 в окрестностях Рязани занимается просвещением среди арестантов.

//Происшествия

Тело подростка с огнестрельным ранением обнаружено в Ленобласти

Тело подростка с огнестрельным ранением обнаружено в Ленобласти

Тело подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено в Всеволожском районе Ленинградской области. Происшествие случилось накануне в частном доме, расположенном в деревне Лаврики.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина помирилась со своей единственной дочерью

Мария Шукшина помирилась со своей единственной дочерью

Актриса Мария Шукина - многодетная мама, у нее три сына и одна дочь. Анна - старшая, у нее уже есть свой сын. В Прощёное воскресенье известная актриса и телеведущая опубликовала в Инстрагам фото со старшими детьми.

//Новости СМИ2

//В мире

Йеменский министр выжил благодаря опозданию на разбившийся в Эфиопии самолет

Йеменский министр выжил благодаря опозданию на разбившийся в Эфиопии самолет

Глава Министерства водных ресурсов и окружающей среды Йемена Набиль Абдуллах остался в живых благодаря опозданию на самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, который накануне разбился в Африке.

//В мире

Зеленский вошёл в роль президента

Зеленский вошёл в роль президента

Ситуация с предвыборной президентской гонкой на Украине продолжает обрастать новыми скандальными подробностями. На сей раз под прицелом общественного мнения оказался кандидат Владимир Зеленский.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк призналась, что в конце прошлого года родила третьего ребенка

Анастасия Заворотнюк призналась, что в конце прошлого года родила третьего ребенка

47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк призналась, что в конце прошлого года в третий раз стала матерью. Звезде сериала "Моя прекрасная няня" удалось долгое время скрывать от журналистов рождение дочки.

//Общество

В сети посмеялись над советом автоэксперта по выбору идеальных машин для российских дорог

В сети посмеялись над советом автоэксперта по выбору идеальных машин для российских дорог

Пользователи сети активно обсуждают совет автоэксперта по выбору оптимального автомобиля для российских дорог. Многие считают, что самые подходящие - танки или трактора, телега, велосипед.

//В мире

Ветеран АТО придумал способ отторжения Крыма от РФ с участием Соединенных Штатов

Ветеран АТО придумал способ отторжения Крыма от РФ с участием Соединенных Штатов

На Украине придумали способ отторжения Крымского полуострова от Российской Федерации с участием Соединенных Штатов. По данному вопросу некоторое время назад высказался ветеран АТО Евгений Яранцев.

//В мире

В Красноярске вынужденно приземлился самолет, летевший из Сургута в Таиланд

В Красноярске вынужденно приземлился самолет, летевший из Сургута в Таиланд

В аэропорту Красноярска вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Икар", который следовал из Сургута в Таиланд. Соответствующие данные предоставили сегодня в пресс-службе авиагавани.

//Новости партнеров

//Общество

На рынках «Москва» и «Садовод» сегодня проходят полицейские обыски

На рынках «Москва» и «Садовод» сегодня проходят полицейские обыски

На столичных рынках «Москва» и «Садовод» сегодня с ночи проходят полицейские рейды. В сеть попали водиозаписи операции сотрудников полиции, судя по которым, обыски начались ночью.

//Происшествия

"КамАЗ" столкнулся с автобусом в подмосковных Мытищах

"КамАЗ" столкнулся с автобусом в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах в понедельник, 11 марта, столкнулись грузовик "КамАЗ" и рейсовый автобус. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

//Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии россияне Екатерина и Александр любили путешествовать

Погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии россияне Екатерина и Александр любили путешествовать

В результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли три гражданина России. Погибли супруги Екатерина и Александр Поляковы. Уроженцы Таганрога Катя и Саша - одногодки, им было по 28 лет.

//Происшествия

В Новой Москве у пенсионерки похитили драгоценности на 2,4 млн рублей

В Новой Москве у пенсионерки похитили драгоценности на 2,4 млн рублей

Из квартиры пенсионерки в Новой Москве похитили ювелирные украшения на 2,4 миллиона рублей. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

//Шоу-бизнес

СМИ: певица Юлия Началова экстренно госпитализирована

СМИ: певица Юлия Началова экстренно госпитализирована

Утром в понедельник, 11 марта, в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации певицы Юлии Началовой. Артистка, согласно последним данным, была доставлена в одну из московских больниц.

//Общество

Авиакорпорация отменила презентацию нового самолета из-за крушения Boeing-737 в Эфиопии

Авиакорпорация отменила презентацию нового самолета из-за крушения Boeing-737 в Эфиопии

Корпорация Boeing отменила презентацию нового самолета Boeing-777X, в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. По данным агентства Reuters, презентация нового воздушного судна была запланирована на 13 марта.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
2

От Розенбаума до Лещенко: 140 деятелей российской культуры стали невъездными на Украину
3

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
4

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки
5

А Волга ли впадает в Каспийское море?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры