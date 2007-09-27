Зачем детям «Бибигон»?

У «Ералаша» очень хорошие рейтинги. Программа находится, как правило, в десятке лучших передач недели. А как обстоят дела у новых детских проектов - каналов вроде «Бибигона», и для чего вообще нужны детские каналы?

СОЗДАТЕЛЬ «Ералаша» Борис Грачевский: Мы очень сильно запустили наше подрастающее поколение. Перестройка зачеркнула в их головах вообще все: что мы живем в замечательной, здоровенной стране, которой надо гордиться, что мы должны любить свою страну… У нас абсолютно манкуртые, не помнящие родст­ва дети. Ни черта уже у них нет, никакого прошлого. Есть только Бивис и Батхед, которые меня очень раздражают. И Дональды и Микки-Маусы тоже. Наша замечательная Дума доигралась, запретив рекламу внутри детских передач. Дети как смотрели рекламу, так и смотрят по другим каналам. А детских передач не было до последнего времени. Хочется надеяться, что новые детские каналы будут современными и свежими. И еще: мне немного обидно, что, когда решают проблемы детского телевидения, не приглашают меня вообще, хотя бы как советника.