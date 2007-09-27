КАЖДОМУ знакомо ощущение растерянности, которое возникает при первом же шаге в магазине по направлению к полке с телевизорами. Если раньше выбор этого незаменимого предмета ограничивался одной-двумя
торговыми марками, цветом наружной панели и размером, то сейчас разобраться в обилии моделей и заключенных в них функциях становится практически непосильной задачей. К тому же телевизоры приобрели иные очертания - из громоздких вытянутых «ящиков» превратились в изящные тоненькие панели. Но в чем же преимущество? Самое ощутимое достоинство новых жидкокристаллических телевизоров (тех самых изящных панелей) по сравнению с привычными кинескопными коробками заключается в живости изображения. Теперь происходящее «по ту сторону экрана» воспринимается как своя собственная жизнь - благодаря качеству цветопередачи и высокой контрастности картинки можно вполне реалистично вообразить себя в джунглях или погрузиться в суету далеких городов… Современные ЖК-телевизоры
значительно экономят электроэнергию и берегут здоровье, т.к. при просмотре практически не заметен эффект «мерцания» - провокатор усталости глаз и снижения зрения. К тому же они обладают малым весом, компактной конструкцией и стильным дизайном. Еще одной особенностью ЖК-экранов
является параметр угла обзора - от его величины зависит качество картинки при положении экрана относительно смотрящего.