А за казну ответишь!

«В РЕЕСТР войдут не только земля и здания, - поясняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов . - Казну также могут пополнить объекты движимого имущества: картины, библиотеки, коллекции или финансовые средства - например, акции. Сколько всего объектов окажется в реестре, сказать сейчас трудно».

Как поступить с имуществом, находящимся в казне, будет определять правительство Москвы. По его решению, казенные объекты могут быть переданы в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование или залог. Такие широкие полномочия, находящиеся в руках нескольких человек, не могут не натолкнуть на мысль о злоупотреблениях. Ведь в законопроекте о казне не сказано, кто именно достоин широкого жеста или поблажек от правительства.

Тем не менее, руководитель Комплекса имущественно-земельных отношений г. Москвы Владимир Силкин считает: «Представленный проект закона направлен на дальнейшее совершенствование механизмов защиты и сохранения городской собственности, в том числе на развитие системы контроля за ее использованием». Действительно, неплохо было бы, чтобы «за казну ответили» те, кто в нарушение закона арендует у города огромные площади за копейки только для того, чтобы сдавать их третьим лицам по рыночным ценам.

«На мой взгляд, у законопроекта в таком виде есть только один серьезный плюс, - считает Роман Жигульский, координатор по торговле движения «За честный рынок». - Десятки постановлений правительства, касающихся правил аренды или выкупа городской недвижимости, теперь слиты воедино. Жаль, что в новом з аконе не ограничены права ведомства г-на Силкина. Если закон будет принят в таком виде, чиновники своим волевым решением смогут передавать в управление и дарить казенное имущество кому угодно».

Согласно ст. 18 законопроекта, контроль сохранности имущества казны, сводные отчеты и баланс осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти. То есть все тот же Комплекс имущественно-земельных отношений. Конечно, контроль и исполнение в одних руках «поспособствует» прозрачности системы.