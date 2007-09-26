Сплав стали и связи

Многие выбирают сотовый телефон, даже не заглядывая в его технические характеристики. Число встроенных в мобильные трубки функций настолько превосходит потребности большинства покупателей, что можно быть уверенным – все, что вам понадобится от телефона, в нем точно есть. Поэтому внешний вид и престижность модели часто становятся важнее таких скучных материй, как количество памяти или поддер­живаемые протоколы связи.

Производители телефонов отлично об этом знают и пускаются на ухищрения, чтобы выделить свои изделия на фоне конкурентов. Давно не редкость трубки, созданные известными модельерами или мобильники с «шоколадным», «деревянным», «золотым» оформлением. Но, выложив месячную зарплату за подобный «шедевр дизайнерской мысли», будет обидно в одночасье остаться ни с чем, случайно уронив аппарат на каменный пол. От падений и царапин отлично защищает стальной корпус. Смотрится такой телефон отменно.

Motorola RAZR V3

Три года назад эта «легендарная» модель в полностью стальном корпусе стала «спасательным кругом» для бизнеса Motorola. Дела у американской компании шли хуже некуда. Тут новый генеральный директор предложил яркую идею. Надо отказаться от прежнего скучного дизайна и сделать совершенно новый аппарат – плоскую и очень тонкую стальную «раскладушку». Им и стал RAZR.

В него заложены десятки неординарных идей. Например, инженерам долго не удавалось сделать сверхтонкую и одновременно удобную клавиатуру. Случайно наткнулись на никому не известного китайского производителя калькуляторов, придумавшего, как «печатать» клавиши на металле. Эту идею тотчас использовали в новом телефоне.

На рынке всего четыре телефона в металлическом корпусе. Цены – от 4,5 до 30 тыс. рублей.

В момент появления в продаже RAZR не мог похвастаться никакими особенными техническими «наворотами». Но модель оказалась настолько удобна и красива, что ее успех превзошел все ожидания. Недавно Motorola отпраздновала продажу 100-миллионного ультратонкого RAZR V3.

Более чем годичное использование этого телефона корреспондентом «АН» подтвердило надежность и удобство модели. Громкость звонка и голоса в трубке – выше всяких похвал. Качество приема сигнала – одно из лучших на рынке. Телефон неоднократно падал из рук и «скакал» по каменным полам, но на нем не появилось ни одной заметной царапины.

Конечно, есть и недостатки. Прежде всего – малое время работы от заряда батареи, не более двух суток. Также претензии вызывает «тормозное» меню.

Стоимость RAZR V3 постоянно снижалась, сейчас новый аппарат можно купить за 4,5 тыс. рублей.

SonyEricsson W880i

Это первый телефон в стальном корпусе, выпущенный шведско-японским концерном. Модель удалась. При толщине менее сантиметра, «малышка» обладает громким «голосом» (звонок «пробивает» через плотную одежду) и отличным качест­вом связи. Меню «летает», к тому же интерфейсу аппаратов SonyEricsson нет равных по удобству навигации. Небольшие габариты не сказались на «живучести» телефона – заряда батареи хватает на пять суток при 30 минутах разговора в день.

SonyEricsson позиционирует этот телефон как «мобильник – музыкальный плеер». Правда, встроенного FM-радио в нем нет, зато в комплекте идет карта памяти на 1 гигабайт – этого хватит на 160 музыкальных композиций или около 15 альбомов. Заряда хватает на 16 часов проигрывания музыки. Хотя экран относительно небольшой, при наборе номера цифры на нем очень крупные – это важно для людей со слабым зрением. Отменное качество звука, две независимые камеры, есть ли что-то, чего все-таки недостает этому аппарату?

Не хватает – удобной клавиатуры. В погоне за компактностью инженеры пожертвовали размером кнопок, ужав их до тонких металлических полосок, нажимать которые удобно разве что ногтем. Вызывает вопросы и стоимость телефона – она начинается от 12 тыс. рублей.

Nokia 8800 Sirocco

Символ богатства и успеха, легендарный «слайдер» из нер­жавейки с… неоднозначной репутацией. Дело в том, что предыдущий «флагман» имиджевой серии Nokia, знаменитый «титановый стакан» модели 8910, по многим параметрам был лучше. У него была более емкая батарея, корпус делали не из нержавейки, а из титана, а стоимость была заметно ниже…

Цена – главный недостаток этой модели. Nokia второй год подряд ни в какую не хочет ронять стоимость 8800, которая составляет 30 тыс. рублей. Впрочем, для той целевой группы, для которой предназначен этот телефон, это скорее достоинст­во. Состоятельным покупателям важно, чтобы их «инвестиции в имидж» не обесценивались. Что касается качества работы, то к 8800 нет никаких претензий. Отличный прием, запредельная громкость звонка. Владельцы жалуются разве что на слишком маленький экран и не очень удобные – мелкие – клавиши. Зато среди всех «металлических» телефонов Nokia 8800 обладает самым качественным корпусом.