Деньги «за вредность»

ВЗАМЕН молока, положенного за вредность на производстве, будут давать деньги. На днях Госдума приняла соответствующий закон. Единственный, кто был против этого проекта, – Владимир Жириновский. Его обеспокоило, что «монетизация» пищевых продуктов станет неравноценной заменой преж­ней форме расчета. Он также считает, что работодателям лень закупать молоко, им проще «вложить в зарплату небольшую сумму компенсации».

Зампред Комитета по труду и соцполитике Сергей Не­веров уверяет, что молоко на производстве практически нигде уже не дают. Но ст. 222 Трудового кодекса запрещала предоставлять и денежную компенсацию. Таким образом, получалось – ни молока, ни денег. Потому и понадобилось дополнение принятой нормы. «Именно дополнение», подчерк­нул Неверов в интервью «АН». Поскольку «если администрация, работник или проф­союзы будут возражать», сохранится прежняя норма выдачи пищевых продуктов.

Замена молока денежной компенсацией будет производиться по письменному заявлению работника. Нормы и условия выдачи молочной (и другой) продукции, а также порядок заменяющих ее выплат будет определять правительство.

Выдача бесплатного молока была введена в СССР в 1987 году. Советский Минздрав утвердил перечень химических веществ, при работе с которыми в целях профилактики рекомендовалось употребление молока или других равноценных продуктов. Сегодня число профессиональных категорий – потребителей молока за вредность превышает тысячу – это металлурги, шахтеры, химики и т.д.

