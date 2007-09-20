Мечевский храм
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Одна из уютнейших церквей Москвы стоит на Маросейке (дом №5). У нее несколько названий. Точнее говоря, название одно - Никольский храм. А разночтения касаются того, как называлось место, где он
КТО-ТО из исследователей считает, что правильно - это церковь в Блинниках. Якобы в глубокой древности некие блинники здесь блины пекли. Другие краеведы полагают, что точнее говорить о Кленниках, ведь в этом месте очень буйно росли клены. Приверженцы версии с Клинниками апеллируют к
История храма - долгая, насыщенная и богатая. Первое, однако, что приходит в голову, когда проходишь мимо этой церкви, - замечательная личность одного из ее настоятелей, отца Алексея Мечева. Ему удалось создать здесь уникальный приход.
В нем все было основано на искренности, на неприятии вещей искусственных, существующих только для канона. Дошло однажды до того, что батюшка по окончании службы обратился к прихожанам:
- Я откажу наемным певчим, которых
И действительно - все получилось. Нередко, зайдя в храм на Маросейке, человек неподготовленный терялся и не понимал, что происходит. Стоит батюшка перед алтарем и распевает во все горло. А перед ним вся паства - подпевает.
И ведь никто не обвинял новатора в отходе от канона, в подражании - страшно подумать - баптистам, а то и хлыстовцам, сектантам! Вероятно, настолько была очевидна чистота его помыслов, что мысль о сектантских радениях никому даже в голову не приходила.
Самое же яркое событие в истории Никольской церкви произошло в декабре 1905 г., когда в храм ворвалась толпа озлобленных
- Как приятно видеть в храме столько молодежи! Вы пришли помянуть своих родителей?
И, обескураженные, боевики тихонько отстояли всю службу, после чего, потупив взоры, разошлись.
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