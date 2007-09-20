Мечевский храм

Одна из уютнейших церквей Москвы стоит на Маросейке (дом №5). У нее несколько названий. Точнее говоря, название одно - Никольский храм. А разночтения касаются того, как называлось место, где он установлен.

КТО-ТО из исследователей считает, что правильно - это церковь в Блинниках. Якобы в глубокой древности некие блинники здесь блины пекли. Другие краеведы полагают, что точнее говорить о Кленниках, ведь в этом месте очень буйно росли клены. Приверженцы версии с Клинниками апеллируют к каким-то клинникам, которые тут жили и выделывали клинья - совершенно непонятно, для чего и как. Есть, кстати, еще специалисты, полагающие, что когда-то здесь располагались некие таинст­венные клиники, т.е. больницы. Но это уже откровеннейшая ерунда. Так или иначе храм имеет несколько названий, и никому этот факт не вредит.

История храма - долгая, насыщенная и богатая. Первое, однако, что приходит в голову, когда проходишь мимо этой церкви, - замечательная личность одного из ее настоятелей, отца Алексея Мечева. Ему удалось создать здесь уникальный приход.

В нем все было основано на искренности, на неприятии вещей искусственных, существующих только для канона. Дошло однажды до того, что батюшка по окончании службы обратился к прихожанам:

- Я откажу наемным певчим, которых прямо-таки не переношу, а вы все, здесь присутствующие, пойте и читайте. Ты, Мария, будь канонархом, ибо хорошо, четко произносишь стихиры. Я надеюсь, с Божией помощью вы справитесь с церковной службой. Да благословит вас Господь начать и исполнить это дело.

И действительно - все получилось. Нередко, зайдя в храм на Маросейке, человек неподготовленный терялся и не понимал, что происходит. Стоит батюшка перед алтарем и распевает во все горло. А перед ним вся паства - подпевает.

И ведь никто не обвинял новатора в отходе от канона, в подражании - страшно подумать - баптистам, а то и хлыстовцам, сектантам! Вероятно, настолько была очевидна чистота его помыслов, что мысль о сектантских радениях никому даже в голову не приходила.

Самое же яркое событие в истории Никольской церкви произошло в декабре 1905 г., когда в храм ворвалась толпа озлобленных революционеров-дружинников. Ворвалась далеко не с благими намерениями. И отец Алексей не задумываясь произнес:

- Как приятно видеть в храме столько молодежи! Вы пришли помянуть своих родителей?

И, обескураженные, боевики тихонько отстояли всю службу, после чего, потупив взоры, разошлись.