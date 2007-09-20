Старые дома снесут по-новому

№712-ПП

В КОМИССИЮ войдут представители Департамента ЖКХ, жилищной политики и Москомархитектуры. Ранее «приговор» дому единолично выносили префекты.

Согласно постановлению Правительства РФ №47 от 28 февраля 2006 г., дом может быть признан аварийным, если он, во-первых, обветшал и есть угроза его обрушения. Во-вторых, жилые постройки могут быть снесены, если они пострадали в результате стихийных бедствий: оползней, ударов молнии, техногенных катастроф (например, от взрыва бытового газа).

«В законе нужно прописать, что экспертизу дома обязательно должны проводить независимые специалисты», - считает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. По мнению депутата, на членов комиссии непременно будут оказывать давление застройщики.

«К работе в комиссии нужно активно привлекать представителей ТСЖ, - считает юрист Василий Кирилов. - Необходимо согласовывать все решения с представительными органами граждан».

Многие люди, проживающие в старых домах где-нибудь на Сретенке, не хотят переезжать на задворки Центрального округа. Они могли бы в частном порядке нанять строительную фирму, отремонтировать свои дома, сделать надстройки и за счет их продажи заплатить за капремонт. Этот вариант с точки зрения документации и мировой практики не так уж нереален. Но такой альтернативы в постановлении мэра не предусмотрено. А ведь многие дома в центре города после капремонта еще сто лет простоять могут.

Но их реконструкция значительно дороже, чем возведение нового здания. Поэтому чиновникам легче сломать строение, а потом заработать на инвестиционном строительстве многоквартирных жилых корпусов.