А коттеджи-то – вот они!

Москвы-реки.

И ВОТ на днях свершилось страшное: правительство прозрело. Мэр распорядился «очистить» Карамышевскую набережную от коттеджей. Градоначальник потребовал от префекта Северо-Западного административного округа «реальных дейст­вий» совместно с правоохранительными органами.

«До этого я дважды письменно обращался к мэру, на что мне всегда был один ответ - «разобраться», но никаких действий при этом не предпринималось, - поделился с «АН» замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. - На этот раз я просто привез Юрия Лужкова на Карамышевскую набережную, 13, и показал незаконные застройки. Эти зам­ки появились еще в 2004 году. Странно, что тогда ими не заинтересовались ни руководство префектуры СЗАО, ни руководство Управы. Даже мои неоднократные обращения в природоохранную прокуратуру и в прокуратуру Москвы не нашли никакого отклика. Сейчас мы собрали необходимые документы для подачи иска в суд о сносе незаконно возведенных построек в черте города».

Думается, в этом деле есть материалы, которые стоило бы посмотреть и правоохранительным органам. «Уверен, что без участия местных чиновников здесь не обошлось, - утверждает Олег Митволь. - У владельцев замков нет никаких разрешительных документов. Естественно, нет и разрешений на подключение и пользование различными коммуникациями. Они не платят ни за свет, ни за газ, ни за воду, которая вообще неизвестно откуда берется. Ведь если на территории выкопаны артезианские колодцы, то сразу можно возбуждать уголовное дело! Предполагаю, что владельцы незаконных построек платят кому-то из чиновников, чтобы власти как можно дольше закрывали глаза на их коттеджи».

По данным «АН», хозяева зам­ков на территории Москворецкого парка - владельцы одного крупного московского банка. Поэтому выиграть суд будет непросто, учитывая финансовые ресурсы ответчика. По самым скромным подсчетам, возведение каждого такого «домика» на берегу реки обошлось минимум в 3 млн. долларов. Кроме того, ответчики, очевидно, будут затягивать процесс, подавая многочисленные жалобы в выше­стоящие инстанции. Таким образом, они смогут проживать в особняках еще долгие годы…

А пока в качестве «показательных выступлений» город­ские власти борются с дачными домиками кооперативов «Речник» и «Огородник», которые тоже находятся на территории парка «Московорецкий». Суд уже вынес решения о сносе пяти самовольных строений. Когда (точнее - если) все незаконные строения из парка уберут, территория этой зеленой зоны Москвы увеличится на 46 гектаров.