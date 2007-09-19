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КРОКОДИЛЫ И ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПАДАЮТ С НЕБА

Чертовщина в Федеральном ядерном центре России

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

 Скандал в Арзамасе-16 (он же Саров) на Нижегородчине продолжает набирать обороты: напомним, некоторое время назад администрация города разместила на своем сайте любопытную информацию – Федеральный ядерный центр РФ готов взять шефство над торпедной подводной лодкой «Саров», которая в скором времени должна сойти со стапелей завода «Севмаш» в Северодвинске (там же сегодня «собирают» и первую плавучую АЭС. – «АН»). При этом на сайте появились параметры атомной субмарины. Одна из британских газет напечатала у себя материал, в котором сообщила, что на сайте были выложены даже «чертежи новой подлодки «Саров».

 «Аргументы неделi» попробовали разобраться в этой истории. Действительно ли так оплошали мы со своими государственными секретами?

Ну, за «Саров»!

 НЕДАВНО тихий и провинциальный Саров был взбудоражен падением на головы граждан посреди бела дня метрового крокодила породы кайман… Ну, скажите на милость, откуда в городе Среднерусской возвышенности взяться такому вот хищнику? Оказывается, рептилия по кличке Хенар выскользнула с балкона одного из высотных жилых домов. Ну, лупилась рептилия в окно, вот и выпала. Саров не спал трое суток: если бы увидели живьем Кондолизу Райс, так бы сильно точно не изумились. А крокодил с неба – это нечто! А тут следом – почти с неба слетела торпедная подводная лодка «Саров». Горожане и предположить не могли, за что такая слава тихому, святому месту?

 – Мы ничего тайного на своем сайте не печатали, – сообщила «Аргументам неделi» ведущий специалист Департамента организационных вопросов и контроля Светлана Михайлова, – хотя все эти данные (о подводной лодке «Саров». – «АН») можно публиковать в открытой печати.

 – Светлана Арнольдовна, но почему же информация была спешно снята?

 – Нас об этом попросили, дабы не будоражить наших зарубежных коллег.

 – А были ли выложены чертежи субмарины?

 – Нет, этого не было…

 Наш источник в городской администрации рассказал такую версию событий: командир подводной лодки «Саров», входящей в состав Северного флота, капитан первого ранга Сергей Крошкин и капитан-лейтенант, командир БЧ-7 Юрий Губанов действительно приезжали в г. Саров 6 сентября с.г. Основная цель их вояжа – обсудить с руководством города возможности установления дружеских шефских связей между атомным городом и личным составом подлодки «Саров». Кстати, дата торжественного спуска на воду субмарины пока неизвестна, но команда – а это 52 офицера и мичмана – сформирована, и ее ядро составляют офицеры, служившие на АПЛ «Липецк».

 После официальной части начались дружеские возлияния, во время которых возникла конгениальная идея: рассказать об этом волнующем событии всему миру. Сказано – сделано. Вызвали сотрудника пресс-службы. Надиктовали. Благословили. И подняли по чарке: «Ну, за «Саров»!

Информация пошла гулять по миру… И грянула буря.

«Сувенир» капитана Крошкина

 КАК и следовало ожидать, глава администрации города Валерий Димитров после собственноручно заваренной каши из города «на время» уехал. У одного из его заместителей – Валерия Зори – телефон тоже упорно молчал. Пришлось связываться с режимно-секретным отделом админист­рации города. Его начальник Павел Тужилкин тоже был вне зоны досягаемости. Но трубку взял заместитель Тужилкина, некий Александр Викторович, который сообщил, что сам никакими фактами не располагает, поскольку делом о размещении секретной информации на открытом сайте администрации уже занимается УФСБ г. Сарова.

 Дежурный УФСБ подтвердил, что вопросы мы можем задать полковнику Зеленкину.

 – Мы уже во всем разобрались, – признался в разговоре с «Аргументами неделi» Николай Григорьевич, – капитан Крошкин подарил Валерию Димитрову сувенир, который продается во всех киосках Северодвинска. Это макет подлодки «Саров». Вот на этом сувенире были написаны какие-то параметры субмарины. Их и списали сотрудники пресс-службы городской админи­страции.

Бесшумный «Палтус»

 ЧТО ЖЕ срисовали пресс-менеджеры с борта «сувенира» капитана Крошкина? Тактико-технические характеристики, в том числе водоизмещение подлодки. Если честно, первый раз слышу, чтобы на сувенирах выкладывались тактико-технические характеристики… Другое дело, если они взяты от балды. И почему в дело вмешались органы госбезопасности? Скандальный пресс-релиз был убран с сайта 11 сентября.

 Военные эксперты на основе полученных данных утверждают теперь, что новое судно «Саров» (или его сувенирный собрат?) похоже на легендарную советскую подлодку класса «Кило»«Палтус», признанную одной из самых «тихих» подлодок в мире. В этом проекте используются технологии, существенно выделяющие «Саров» из всех существующих подлодок. Якобы ВМФ России возродил советский план по установке небольшого ядерного реактора на субмарину, что по­зволит лодке находиться в подводном положении целых 20 дней.

 Или мы все-таки говорим о сувенирном макете подлодки «Саров», который даже плавать не умеет?

Справка «АН»

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ядерный центр РФ – г. Саров (он же – объект 550, база 112, Москва-Центр 300, Приволжская контора Главгорстроя СССР, Арзамас-75, Кремлев, он же – Арзамас-16). Основан в 1946 году. У истоков основания стоял Лаврентий Берия. Именно здесь Андрей Сахаров создал водородную бомбу. В Сарове находится ВНИИ экспериментальной физики. Население – 86 тыс. человек. В закрытом городе живут более 80 докторов наук и 250 лауреатов Ленинской и Государственной премий.

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