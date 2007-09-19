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Деньги ищут где глубже

20 сентября начинает работу VI Международный инвестиционный форум «Сочи-2007»

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Деньги ищут где глубже
Сочи всегда готов к инвестициям

 Четыре дня 10 тыс. участников, с одной стороны, будут демонстрировать инвестиционную привлекательность своих регионов. На первом месте здесь, естественно, Краснодарский край. С другой стороны, будут присутствовать знатные «купцы» и их почти безграничные финансовые возможности. Можно увидеть практически всех фигурантов верхней части российского списка «Форбс». Да и воротилы международного бизнеса наконец «заметили» сочинскую Ривьеру. Поглазеть на это «пиршество капиталов» прибыла даже официальная делегация Автономной Республики Крым. Смотрите и завидуйте!

 САМО собой, представлены все 88 субъектов Российской Федерации. В форуме примет участие Президент России. Как на еженедельное заседание Правительства РФ, соберутся почти все и.о. членов Кабинета министров.

 Главной площадкой форума «Сочи-2007» по традиции станет Морской вокзал города. Задействованы концертный зал «Фестивальный» и стадион им. Александра Метревели.

Город под колпаком

 ТРИ тысячи милиционеров, неизвест­ное число сотрудников Федеральной службы охраны призваны обеспечить безопасность форума. Город «оккупировали» дополнительные силы кубанской милиции. На постах ДПС от количества сотрудников ГАИ с внушительными погонами на плечах рябит в глазах. Дополняют картину всеобщей подозрительности кинологи с собаками, стационарные рамки-металлоискатели, сотрудники частных охранных предприятий и казачьи дружины. Все территории форума огорожены, для прохода и проезда организованы пять милицейских КПП. В задыхающемся от машин городе изменено движение транспорта. Перекрыта основная артерия – Курортный бульвар. По местному радио и телевидению звучат призывы к автомобилистам не выезжать в эти дни на дорогу. Бабушка с внуками, явно отдыхающая где-то в «частном секторе», обозрела окрестности и спросила у торговца сувенирами: «Это что, Олимпиаду репетируют?»

 «Грозно» выглядит и культурная программа форума. В одно время и в одном месте собрали мировых суперзвезд: сэру Элтону Джону предстоит петь на стадионе, в «Фестивальном» будет звучать неповторимый баритон Дмитрия Хворостов­ского. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, в том числе и Евгений Плющенко, продемонстрируют, как в борьбе за олимпий­ский Сочи соблазняли своим мастерством Международный олимпийский комитет в Гватемале. Кубанский казачий хор, «гвоздь программы» прежних лет, даже как-то затерялся в этом великолепии.

Сочинские чудеса

 СЕОДНЯ, когда столицу Олимпиады-2014 узнал весь мир, было бы странно этим не воспользоваться. Очередной форум «Кубань» поспешно переименовали в «Сочи-2007». И эта поспешность породила самые невообразимые слухи. На курортных базарчиках можно услышать такое: «Это последний форум, который организуют краснодарские власти. Сочи отделится от Краснодарского края и станет субъектом Федерации. Руководить им будет нынешний нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Его специально из московских вице-мэров в Нижний отправили, чтобы поднабрался опыта руководящей работы. Первым замом станет теперешний руководитель Краснодарского края Александр Ткачев в ранге федерального министра (!). А на Кубань бросят Алексея Гордеева, главу Минсельхоза России…»

Ох уж эти слухи!

 ДРУГОЙ, и самый устойчивый, слух не менее интересен. «Город Сочи со следующего года закроют для всех приезжих (!). Как Арзамас-16, например». А как же отдыхающие, традиционный бизнес на которых является одной из главных статей дохода города-курорта и его жителей? А действующие пансионаты, санатории, отели? Они же «умрут» без отдыхающих и гостей. «Ну, наверное, по спецпутевкам будем принимать. Въезд иногороднему транспорту в Сочи точно закроют. Поезда только до Туапсе! Дикари не пройдут!»

 И правда, если Сочи на ближайшие шесть лет превратится в гигантскую стройплощадку, о каком отдыхе может вестись речь? Хотя по морскому берегу разбросано множество успешных и самодостаточных здравниц, уютных бухт, пребывание курортников в которых не нанесет никакого урона олимпийскому движению. Но эти аргументы рядовые сочинцы слышать не хотят. Их понять легко – автомобильные пробки по всему «большому Сочи» давно всем отравили жизнь. Неразвитая инфраструктура, с которой можно было мириться в годы зарегламентированной экономики и пятилетних планов, уже совершенно не соответствует современному пониманию курортной жизни.

Сочи – город контрастов

 В СОЧИ едут за воспоминаниями об ушедшей молодости. Молодые отправляются сюда за ответом на вопрос – «А что такое Сочи?» Ведь папы и мамы, бабушки и дедушки столько об этом городе говорят… В итоге – разочарование и огромные деньги, оставленные неказистому и ненавязчивому сочинскому сервису. До курорта мирового уровня Сочи ой как далеко! И причина лежит на виду – сезонность. Отсюда и отношение у сочинцев к гостям – за три месяца с них нужно содрать столько, чтобы до следующего лета хватило. Июнь – вода еще холодная, сентябрь – уже.

 За примерами далеко ходить не надо – за неделю до инвестиционного форума побережье затянуло тучами, температура воздуха упала с «пляжных» +26 до 20 градусов тепла. Море штормит, небо «огрызается» дождем. А с воскресенья на понедельник так «шарахнуло» с небес, что городским властям в пожарном порядке пришлось освобождать улицы от поваленных ураганным ветром деревьев, латать крыши и восстанавливать в ряде городских микрорайонов энергоснабжение.

 В межсезонье желающим остаются курортные процедуры да свежий морской бриз. Невольно позавидуешь египтянам с их вечно теплым Красным морем.

 Самое модное словосочетание на форуме – «проект строительства». Гостиничные комплексы, спортсооружения, заводы. Далее по списку. Первые лица находят другие слова, но суть от этого не меняется. Центральная тема – привлечение инвестиций в инфраструктуру и совершенствование механизмов государственно-частного партнерства.

 Каждый второй в городе вмиг стал риэлтером. «Есть земля. Надо?» Цены – запредельные. Три «сотки» за полтораста километров от Сочи, в километре от моря, у меня на глазах были проданы за 120 тыс. долларов. Ажиотажный спрос. На самом деле свободной земли на побережье осталось не так и много – ее давно раскупили прозорливые толстосумы. Грешат на московских, но в действительности это в большинстве своем банкиры, нефтяники и газовые бароны «средней» (по олигархическим, конечно, меркам) руки из «бюджетообразующих» нефтегазоносных регионов.

 Прямые рейсы оттуда в аэропорты Краснодара и Сочи полностью забиты изголодавшимися по морю и солнцу северянами. Но многие летят как к себе домой. В укромных бухточках идет суетливое строительство вилл, дворцов, коттеджей, мало уступающих средиземноморским шедеврам зодчества. Новые владельцы морских берегов спешат закончить строительство как можно быстрее. Они прекрасно понимают, что с превращением Сочи в гигантскую стройплощадку цены на материалы, цемент, кирпич, металлоконструкции вырастут в разы. И рабочая сила тоже дорожает с каждым днем.

Приманка всероссийского масштаба

 ЧЕМ «Сочи-2007» привлекает инвесторов сегодня? Олимпийским строительным бумом, колоссальными «казенными» средст­вами, которые выделены на подготовку зимних Олимпийских игр 2014 года. Все понимают – 314 млрд. руб. в олимпий­ском фонде – это только начало! Отсюда и олимпийское спокойствие у желающих вложить свои кровные в активы причерноморской зоны России – деньги не пропадут. Сочи и все, что с этим городом связано, будут расти и развиваться, как невероятно одаренный и при том трудолюбивый спортсмен, планка у которого установлена запредельная – Олимпийская «корона».

 Сочи – король России по инвестиционной привлекательности. Поэтому форум с каждым годом демонстрирует все большие объемы подписанных инвестиционных программ. За пять лет существования здесь реализовано более 300 соглашений, которые «весят» 5 млрд. евро. Для сравнения, два года назад 1,3 млрд. считалось прекрасным достижением. А сегодня форум идет на абсолютный рекорд. Губернатор Александр Ткачев озвучил предполагаемую сумму инвестиций и соглашений – 17 млрд. евро! Совсем неплохо. Для начала…

Владимир ЛЕОНОВ
Краснодар - Сочи - Москва

Кстати

 ИНВЕСТИРОВАТЬ в недобывающие отрасли становится интересно только тогда, когда исчерпаны все доступные способы извлечения «быстрых» денег. И пока газовые факелы и нефтяные фонтаны обеспечивали сверхдоходами абсолютное меньшинство населения, которому не было никакого дела до того, чем живет страна, надежд на «внутренние» инвестиции никто не питал.

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